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В Кривом Роге водитель после ДТП покусал полицейского и напал на нацгвардейца (фото)

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
21 ноября, 14:18
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Водитель сначала устроил ДТП, а потом вел себя неадекватно пока правоохранители его оформляли
В Кривом Роге водитель после ДТП покусал полицейского.
В Кривом Роге водитель после ДТП покусал полицейского. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Кривом Роге произошло ДТП, в котором столкнулись Volkswagen и Mitsubishi. Водитель одного из автомобилей укусил полицейского и ударил нацгвардейца.

Об этом пишет "Информатор".

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Подробности

Авария произошла в субботу, 20 ноября, около 19:00, на микрорайоне Заречный.

По предварительной информации, Volkswagen ехал с жилого массива КРЕС в сторону объездной дороги. В это время со двора дома №24 на улице Электрозаводской выезжал Mitsubishi. В результате столкновения пострадал водитель Mitsubishi, его с травмой головы забрали в больницу.

Виновник ДТП вел себя неадекватно

На место аварии прибыли патрульные. Водитель Volkswagen набросился на полицейских. Одному из них он прокусил руку, а после ударил нацгвардейца.

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В полиции сообщили, что 42-летний водитель Volkswagen был пьян. Во время общения с полицейскими он угрожал физической расправой, а затем нанес телесные повреждения.

Что с полицейским

Патрульному помогли в карете скорой помощи. Предварительно, у него рана на пальце, ушиб шеи и челюсти. Злоумышленника задержали и доставили в райотдел полиции.

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Фото: Информатор

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