В Кривом Роге водитель после ДТП покусал полицейского и напал на нацгвардейца (фото)

В Кривом Роге произошло ДТП, в котором столкнулись Volkswagen и Mitsubishi. Водитель одного из автомобилей укусил полицейского и ударил нацгвардейца.
Об этом пишет "Информатор".
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Авария произошла в субботу, 20 ноября, около 19:00, на микрорайоне Заречный.
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По предварительной информации, Volkswagen ехал с жилого массива КРЕС в сторону объездной дороги. В это время со двора дома №24 на улице Электрозаводской выезжал Mitsubishi. В результате столкновения пострадал водитель Mitsubishi, его с травмой головы забрали в больницу.
Виновник ДТП вел себя неадекватно
На место аварии прибыли патрульные. Водитель Volkswagen набросился на полицейских. Одному из них он прокусил руку, а после ударил нацгвардейца.
В полиции сообщили, что 42-летний водитель Volkswagen был пьян. Во время общения с полицейскими он угрожал физической расправой, а затем нанес телесные повреждения.
Что с полицейским
Патрульному помогли в карете скорой помощи. Предварительно, у него рана на пальце, ушиб шеи и челюсти. Злоумышленника задержали и доставили в райотдел полиции.
Фото: Информатор
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