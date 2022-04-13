На Рівненщині скасували "сухий закон": коли можна купити алкоголь

Бюджет області планують наповнювати всіма законними способами, щоб економіка працювала на ЗСУ

Влада вирішила наповнити міський бюджет / Фото: Колаж: Сьогодні

Рада оборони Рівненської області ухвалила рішення, що з 13 квітня з 11 до 16 години в регіоні дозволено продавати алкоголь.

Про це повідомляє голова Рівненської ОДА Віталій Коваль в Telegram.

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Рішення було прийнято з огляду на досвід інших регіонів та економічну доцільність для Рівненщини.

Вони вважали, що втрати бюджетів територіальних громад від заборони торгівлі алкогольними напоями становитимуть 48 млн грн.

Коваль планує наповнювати бюджет усіма законними способами, аби економіка працювала на ЗСУ.

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Чим замінити алкоголь, щоб розслабитись?

Алкоголь разом з ліками, алкогольна інтоксикація та отруєння неякісним спиртним – привід потрапити до лікарні, які зараз і так перевантажені. Навіть якщо у вас залишилися запаси алкоголю до введення в дію заборони його продажу, відмовтеся від вживання спиртного.

Замініть розпивання алкоголю медитацією, дихальними та антистрес-вправами або хорошим і якісним сном (якщо не можете спати – зверніться до лікарів онлайн, вони підкажуть, які препарати можна використовувати). Це буде ефективніше і допоможе зберегти життя, якщо раптом станеться екстрена ситуація. Під час військових дій дуже важливо залишатися тверезим і здраво мислити – це може врятувати вам життя!

Також важливо вміти заспокоювати одне одного, читайте: "Як заспокоїти іншу людину під час війни – 5 кроків допомоги", і надавати підтримку дітям, дізнайтесь: "Як уберегти психологічне здоров'я дитини під час війни – 8 ефективних порад".