В Україні розкрита агентурна мережа спецслужб РФ

До складу злочинної групи входили активісти так званої "русской весны"

Співробітники Служби безпеки України викрили масштабну агентурну мережу, яка займалася розвідувально-підривною діяльністю на замовлення спецслужб Російської Федерації.

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Як повідомили в пресслужбі відомства, у ході довготривалої спецоперації оперативники СБУ встановили, що агентурна мережа створена так званим 85 Головним центром спеціальної служби Головного управління Генерального Штабу Збройних Сил РФ.

До її складу входили мешканці Харкова та Одеси, активісти так званої "русской весны". Вони наразі "базуються" на території підконтрольної Росії "ПМР" – Придністровської Молдовської Республіки в Тирасполі.

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Спецслужби країни-агресора залучили українських громадян до створення та адміністрування низки політичних всеукраїнських і регіональних Telegram-каналів. Йдеться про такі канали:

"Легітимний";

"Резидент";

"Картель";

"Пліткарка";

"Чорний квартал";

"Політичний розклад";

"Нетипове Запоріжжя";

"Тремпель Харків";

"Одеський фраєр";

"Дніпро live";

"Миколаїв live";

"Херсон live".

Встановлено, що "головним менеджером" агентурної мережі є одесит, один із організаторів масових заворушень під час одеського "антимайдану". Наразі його розшукують правоохоронні органи за кількома статтями Кримінального кодексу України.

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Фігурант особисто адмініструє 12 Telegram-каналів, спілкується з замовниками матеріалів, звітує російським кураторам про виконану роботу та погоджує можливість розміщення замовних матеріалів.

Вартість розміщення публікацій становить від кількох сотень у регіональних і до 25-30 тисяч гривень на всеукраїнських каналах.

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Служба безпеки України вже ідентифікувала 50 замовників, які перерахували кошти за публікацію матеріалів. Перевіряється їхня причетність до протиправної діяльності на шкоду інформбезпеці держави.

За висновками лінгвістично-психологічної експертизи, матеріали, які поширювали в Telegram-каналах, були спрямовані на створення панічних настроїв, загострення і дестабілізацію суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації.

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Ключовим завданням виконавців була дискредитація органів державної влади, вплив на державну політику, штучне створення соціальної напруги та протестних настроїв серед громадян.

Встановлено, що спецслужби Росії дозволили учасникам мережі самостійно організувати механізм монетизації.

Транзакції проводили через мережу спільників, які відкрили рахунки в українських банках для отримання "гонорарів" за публікацію замовних матеріалів. Потім виконавці конвертували гроші у валюту і переводили у невизнану "ПМР", Молдову чи Росію.

Також співробітники СБУ затримали у Києві громадянку України, одну з ключових фігуранток провадження. Їй та ще одній учасниці агентурної мережі повідомлено про підозру у вчиненні злочину за статтею "державна зрада".

Додатково оперативники отримали матеріали, які можуть свідчити про причетність затриманої громадянки до збирання інформації, що становить державну таємницю, в інтересах спецслужб РФ.

У неї вилучено електронний носій з персональними даними великої кількості співробітників правоохоронних органів, який був з нею під час відпочинку в Домініканській Республіці.

СБУ неодноразово отримувала дані щодо використання цього регіону для конспіративних зустрічей співробітників спецслужби РФ з агентурним апаратом.

Також заочну підозру за держзраду оголошено очільнику мережі, який переховується від слідства за кордоном.

Раніше ми повідомляли, що СБУ затримала главу агентурної мережі російських спецслужб в Україні.

Також нагадаємо, в Україні розкрита агентурна мережа Генштабу РФ.

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