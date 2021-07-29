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В Україні посилили відповідальність за домашнє насильство – Зеленський підписав закон

29 липня 2021 18:35

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Документ дає змогу постраждалій особі отримати відшкодування матеріальних збитків і моральної шкоди

Порушення закону карається накладенням штрафу або адмінарештом / Фото: колаж "Сьогодні"

Порушення закону карається накладенням штрафу або адмінарештом / Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі" № 1604-ІХ.

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Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

Цей закон дає змогу постраждалій особі отримати відшкодування матеріальних збитків і моральної шкоди, завданих унаслідок домашнього насильства.

"Згідно із законом, військовослужбовці, військовозобов'язані та резервісти, а також особи начальницького складу НАБУ, рядового й начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, ДБР та поліцейські несуть адміністративну відповідальність на загальних підставах за вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення поліції про місце свого тимчасового перебування у разі винесення такого припису", – йдеться у повідомленні.

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Таким чином, порушення закону карається накладенням штрафу від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 30 до 40 годин, або адміністративним арештом на строк до 10 діб.

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Якщо протягом року повторно порушити закон, то передбачений штраф від 20 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або адмінарешт на строк до 15 діб.

Зазначимо, що цей закон Верховна Рада ухвалила ще 1 липня 2021 року.

Нагадаємо, у Миколаївській області суд покарав жінку за психологічне насильство над свекрухою.

Крім того, раніше в Херсоні чоловік вигнав з дому дружину з маленькою дочкою, щоб жити з коханкою.

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