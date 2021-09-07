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До України повертається тепло: синоптик порадувала прогнозом погоди

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
7 вересня, 12:03
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Зараз над Україною господарює антициклон, який і завтра, і найближчими днями сформує суху погоду
Найближчими днями осіння погода порадує українців. Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev
Найближчими днями осіння погода порадує українців. Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev

Після холодних перших днів вересня в Україні знову теплішає. 8 вересня очікується вже більше 20 градусів і жодних дощів.

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Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її словами, зараз над Україною господарює антициклон, який і завтра, і найближчими днями сформує суху погоду. Також очікується комфортна температура повітря.

Вже найближчої ночі зменшується ймовірність заморозків, а вдень в середу стовпчики термометрів в Україні піднімуться до 17-24 градусів.

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З настанням осені повертаються до України і ранкові тумани.

У столиці 8 вересня денна температура повітря вже досягне 20-22 градусів. Дощів не передбачається, буде малохмарна суха погода.

До України прийшла осінь

  • Літо в Україні видалося дуже спекотним, але варто було йому закінчитися і відразу ж, з перших днів вересня, в Україні різко похолодало, йшли дощі.
  • Попереду нас ще чекає бабине літо – тепло ще буде, але, звичайно, не по-літньому. Традиційно теплішає ще у вересні, а також в жовтні.
  • Водночас вчені розглядають три сценарії, за якими змінюватиметься погода у світі. За найімовірнішого Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.

Як повідомляли новини "Сьогодні", у вересні буде вже не літо, але і ще не осінь. Синоптики кажуть, що першого місяця осені бувало і 8 градусів морозу, і 38 градусів тепла.

Також найвідоміший народний синоптик України Леонід Горбань дав прогноз погоди на осінь і розповів, коли сильно похолодає.

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