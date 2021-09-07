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В Украину возвращается тепло: синоптик порадовала прогнозом погоды

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
7 сентября, 12:03
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Сейчас над Украиной хозяйничает антициклон, который и завтра, и в ближайшие дни сформирует сухую погоду
В ближайшие дни осення погода порадует украинцев. Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev
В ближайшие дни осення погода порадует украинцев. Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev

После холодных первых дней сентября в Украине снова теплеет. 8 сентября ожидается уже больше 20 градусов и никаких дождей.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, сейчас над Украиной хозяйничает антициклон, который и завтра, и в ближайшие дни сформирует сухую погоду. Также ожидается комфортная температура воздуха.

Уже ближайшей ночью уменьшается вероятность заморозков, а днем в среду столбики термометров в Украине поднимутся до 17-24 градусов.

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С наступлением осени возвращаются в Украину и утренние туманы.

В столице 8 сентября дневная температура воздуха уже достигнет 20-22 градусов. Дождей не предвидится, будет малооблачная сухая погода.

В Украину пришла осень

  • Лето в Украине выдалось очень жарким, но стоило ему закончится и сразу же, с первых дней сентября, в Украине резко похолодало, шли дожди.
  • Впереди нас еще ждет бабье лето – тепло еще будет, но, конечно, не по-летнему. Традиционно теплеет еще в сентябре, а также в октябре.
  • Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.

Как сообщали новости "Сегодня", в сентябре будет уже не лето, но и еще не осень. Синоптики говорят, что в первый месяц осени бывало и 8 градусов мороза, и 38 градусов тепла.

Также самый известный народный синоптик Украины Леонид Горбань дал прогноз погоды на осень и рассказал, когда сильно похолодает.

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