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Всі збожеволіли від патріотичного флешмобу у Facebook (фото)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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26 січня, 11:22
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Серед учасників багато відомих політиків, чиновників, журналістів, блогерів та акторів
У Facebook політики та інші відомі особи взяли участь у флешмобі. Фото: колаж "Сьогодні"
У Facebook політики та інші відомі особи взяли участь у флешмобі. Фото: колаж "Сьогодні"

26 січня користувачі Facebook запустили патріотичний флешмоб. Люди масово встановлюють на свої головні фото синьо-жовті прапори.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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У Facebook користувачі приєдналися до флешмобу, в якому встановлюють на свої аватарки синьо-жовті прапори. Це є нагадуванням про єдність та силу українського народу.

Серед учасників флешмобу багато відомих політиків, чиновників, журналістів, блогерів та акторів.

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" Ніхто і ніколи не переможе Україну! Слава Україні! – написав Олег Ляшко.

Одні з небагатьох, хто підтримав флешмоб у Мережі. Скріншоти

Українці запустили потужний флешмоб через загрозу вторгнення РФ

У Мережі поширюється масштабний флешмоб під назвою "Українці чинитимуту опір". Його запустили на тлі повідомлень про можливе вторгнення Росії та приурочили до переговорів президента США Джо Байдена та президента РФ Володимира Путіна.

"Путін в ультимативній формі вимагає здачі України, інакше загрожує війною. Давайте продемонструємо Путіну та миру, що українці не торгуватимуть суверенітетом. "Миру" на умовах Росії однаково не буде – навіть якщо Захід домовиться з Путіним, а влада Зеленського капітулює, українці опиратимуться російським окупантам! Путін, ласкаво просимо в пекло!" – написав організатор флешмобу на своїй сторінці у Facebook.

Також він продемонстрував жест, який виражає відмову (на фото нижче), і запропонував зробити його багатомільйонною відповіддю на ультиматуми Путіна.

До масової акції приєдналося понад 2,4 тис. українців.

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