"Ми не маємо права забути": Зеленський вшанував пам'ять героїв Небесної Сотні (фото, відео)

День пам'яті Героїв Небесної Сотні було встановлено указом президента від 11 лютого 2015 року

У День пам'яті Героїв Небесної Сотні президент України Володимир Зеленський вшанував подвиг учасників Революції Гідності в Києві.

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Про це повідомляє пресслужба Офісу президента в Telegram.

Володимир Зеленський вшанував пам'ять героїв разом з дружиною Оленою.

"Хтось іще не мав вісімнадцяти, а хтось уже мав онуків. Хтось приїхав з маленького селища, а хтось усе життя провів у столиці. Жінки та чоловіки різного віку, професій, релігій, національностей. Їх об’єднали цінності. Гідність, свобода та незалежність України.



Ми не маємо права забути імена всіх загиблих на Майдані. Ми не маємо права не дізнатися імена всіх винних у цьому. Ми не маємо права не побудувати саме ту країну, за яку вони віддали свої життя.



Вічна пам'ять усім, хто загинув за майбутнє України", – сказав Президент.

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День пам'яті Героїв Небесної Сотні було встановлено указом президента від 11 лютого 2015 року "Про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні". Цей день відзначається щороку 20 лютого.

Згідно з офіційними даними, в цілому протягом 18-20 лютого загинули 73 протестувальники і 11 правоохоронців, понад 600 людей отримали травми. 20 лютого стало найтрагічнішим днем тих часів, оскільки цього дня загинуло 50 учасників протесту.

Раніше ми писали, що в Києві на Алеї Героїв Небесної Сотні помолилися за загиблих під час Революції Гідності.

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