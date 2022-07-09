Зеленський попередив світ про загрозу нових агресій РФ: вихід лише один

Президент спрогнозував жахливі наслідки, якщо Росію не покарати

Зеленський попередив, що Путін загрожує усьому світові. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що Росія обов'язкова повинна понести відповідальність за злочини перед Україною. В іншому разі людство зіткнеться ще з сотнями інших агресій.

Таку заяву президент оприлюднив в своєму Telegram.

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Зеленський наголосив, що зараз очі всіх агресивних політичних рухів і режимів у світі спрямовані на те, що робить Росія проти України.

"Чи зможе світ притягнути до реальної відповідальності воєнних злочинців? Якщо так – це буде міцною опорою для миру на землі в майбутньому. Якщо ж ні, якщо сотні порушених Росією договорів, конвенцій залишаться просто папірцями, то людству доведеться розбиратися ще із сотнями інших агресій", – зазначив президент.

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Українці, які постраждали від війни. Фото: Володимир Зеленський

Зеленський розповів, чи може війна закінчитися до кінця року

Президент переконаний, що активні бойові дії зможуть закінчитись вже до кінця цього року.

"Якщо потужне озброєння від наших партнерів прийде до нас вчасно, і якщо удача і Бог на нашому боці, ми можемо досягти багато чого до кінця року і зупинити цю війну. Ми можемо зупинити принаймні активну фазу цієї війни", – сказав президент.

Раніше в МЗС повідомили про черговий злочин Росії – окупанти спровокували масштабну пожежу на зернових полях у Запорізькій області, знищивши врожай. Через війну в Україні мільйони людей у всьому світі зіткнуться з голодом.

Нагадаємо, Україна в Радбезі ООН розповіла, що чекає на Путіна та Шойгу після війни. Також Україна підтримала ідею створення спеціального кримінального трибуналу для покарання за злочин агресії проти нашої держави.