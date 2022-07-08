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Зеленський повідомив, що сьогодні буде "дуже змістовний день"

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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8 липня, 07:50
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Президент сказав, що очікується багато внутрішньоукраїнських новин
Зеленський звернеться до парламенту Словенії/Фото: колаж: "Сьогодні"
Зеленський звернеться до парламенту Словенії/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні, 8 липня, буде багато внутрішньоукраїнських новин. За його словами, день буде "дуже змістовний".

Про це він сказав під час звернення до українців.

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Деталі

"Продовжу серію звернень до європейських парламентів — на черзі Словенія. Буде і багато внутрішньоукраїнських новин — попереду дуже змістовний день", — зазначив Зеленський.

Президент зазначив, що після завершення конференції в Лугано, яка була присвячена відновленню України, чиновники "вже мають домовленості щодо невідкладної допомоги нашій державі в розмірі понад 2 млрд доларів".

Він додав, що ці кошти будуть спрямовані на посилення бюджету і підготовку до зими.

"До речі, вагомою підтримкою і зараз, і протягом опалювального сезону є експорт української електрики в країни Євросоюзу, який вже розпочався. Ціна на електрику на європейському ринку вища, ніж в Україні, і це дасть змогу енергокомпаніям використати зароблені кошти для забезпечення українських споживачів. Причому при незмінних тарифах", — пояснив президент.

Підтримка України після відставки Джонсона

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримка з боку Великої Британії після відставки Бориса Джонсона не має змінитися.

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"Підтримка Великою Британією України не має змінитися, хоч би що відбувалося в лондонських владних колах, – і Борис, і всі наші друзі у Сполученому Королівстві запевнили мене в цьому", — сказав Зеленський під час звернення до українців.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Зеленський назвав найвищу цінність для України. Також ми писали, що президент доручив скасувати правила дозволів на виїзд військовозобов'язаним.

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