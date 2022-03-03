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15 украинских военных получат звание "Герой Украины". Какие подвиги совершили бойцы

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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3 марта, 05:32
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15 украинцев получат звание "Герой Украины"
15 украинцев получат звание "Герой Украины" / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звания Героя Украины еще 15 военным. Некоторым из них посмертно.

Об этом он заявил в своем видеообращении.

Кому вручили "Героя":

  • Старшему лейтенанту Максиму Билоконю. Посмертно. Отражал с другими бойцами атаку врага во время обороны Чернигова, уничтожил ДРГ врага и два танка противника.
  • Подполковнику Александру Капичуну. Посмертно. Благодаря его героическим действиям остановили колонну врага, уничтожили технику и вражеских солдат.
  • Солдату Александру Лукьяновичу. Посмертно. Во время боя обезвредил до 30 единиц техники противника. В результате авиационного удара получил смертельное ранение.
  • Младшему сержанту Михаилу Несоленому. Посмертно. Погиб в ближнем бою с силами противника, когда эвакуировал людей.
  • Солдату Андрею Никончуку. Посмертно. Защищал Киевскую ГЭС от налетов российской авиации и ракетных ударов.
  • Лейтенанту Виталию Сапиле. Посмертно. Командир танкового взвода. Обезвредил три десятка единиц техники врага. Погиб во время авиаудара.
  • Главному сержанту Алексею Сенюку. Посмертно. Оборонял Чернигов, уничтожил два вражеских БПМ и захватил танк Т-72. Погиб от авиаудара.
  • Лейтенанту Владиславу Украинцу. Посмертно. Прикрыл уход своих при наступлении врага.
  • Майору Степану Чобану. Посмертно. Пилот Су-27 отвлек на себя вражескую авиацию над Кропивницким.
  • Майору Игорю Михальчуку. Руководитель подразделения танкового батальона. Уничтожил многочисленные бронемашины врага.
  • Полковнику Сергею Мусиенко. Руководитель подразделения ракетных войск и артиллерии. Нанес сокрушительные удары противнику на Харьковском направлении.
  • Лейтенанту Евгению Пальченко. Руководитель взвода танков. Прикрыл выход бригады из оцепления.
  • Майору Владиславу Прокопенко. Руководитель танкового батальона. Вывел личный состав и технику из оцепления без потерь.
  • Подполковнику Павлу Федосенко. Руководитель подразделения 92-й бригады. За эффективную оборону Харькова.
  • Старшему лейтенанту Дмитрию Чавалаху. Героическое участие в обороне Херсонской области.

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