15 украинских военных получат звание "Герой Украины". Какие подвиги совершили бойцы

15 украинцев получат звание "Герой Украины" / Фото: Коллаж: Сегодня
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звания Героя Украины еще 15 военным. Некоторым из них посмертно.
Об этом он заявил в своем видеообращении.
Кому вручили "Героя":
- Старшему лейтенанту Максиму Билоконю. Посмертно. Отражал с другими бойцами атаку врага во время обороны Чернигова, уничтожил ДРГ врага и два танка противника.
- Подполковнику Александру Капичуну. Посмертно. Благодаря его героическим действиям остановили колонну врага, уничтожили технику и вражеских солдат.
- Солдату Александру Лукьяновичу. Посмертно. Во время боя обезвредил до 30 единиц техники противника. В результате авиационного удара получил смертельное ранение.
- Младшему сержанту Михаилу Несоленому. Посмертно. Погиб в ближнем бою с силами противника, когда эвакуировал людей.
- Солдату Андрею Никончуку. Посмертно. Защищал Киевскую ГЭС от налетов российской авиации и ракетных ударов.
- Лейтенанту Виталию Сапиле. Посмертно. Командир танкового взвода. Обезвредил три десятка единиц техники врага. Погиб во время авиаудара.
- Главному сержанту Алексею Сенюку. Посмертно. Оборонял Чернигов, уничтожил два вражеских БПМ и захватил танк Т-72. Погиб от авиаудара.
- Лейтенанту Владиславу Украинцу. Посмертно. Прикрыл уход своих при наступлении врага.
- Майору Степану Чобану. Посмертно. Пилот Су-27 отвлек на себя вражескую авиацию над Кропивницким.
- Майору Игорю Михальчуку. Руководитель подразделения танкового батальона. Уничтожил многочисленные бронемашины врага.
- Полковнику Сергею Мусиенко. Руководитель подразделения ракетных войск и артиллерии. Нанес сокрушительные удары противнику на Харьковском направлении.
- Лейтенанту Евгению Пальченко. Руководитель взвода танков. Прикрыл выход бригады из оцепления.
- Майору Владиславу Прокопенко. Руководитель танкового батальона. Вывел личный состав и технику из оцепления без потерь.
- Подполковнику Павлу Федосенко. Руководитель подразделения 92-й бригады. За эффективную оборону Харькова.
- Старшему лейтенанту Дмитрию Чавалаху. Героическое участие в обороне Херсонской области.