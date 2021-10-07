Арест белорусов за комментарии в соцсетях и имена убийц в Бабьем Яру — главные новости за ночь

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Пост о КГБ — тюрьма. В Беларуси арестованы сотни людей за комментарии в соцсетях
В Беларуси за комментарии в интернете после гибели офицера КГБ при попытке ареста сотрудника IT-компании задержали 136 человек. Всех их ждет уголовная ответственность.
Стали известны имена 159 палачей, которые расстреливали евреев в Бабьем Яру
Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" обнародовал имена нацистских солдат, которые убивали евреев в Бабьем Яру в Киеве осенью 1941 года. Убийством занимались люди со всей Германии и других стран, находившиеся под нацистским контролем.
Талибан уже в Таджикистане: боевики угрожают устроить резню внутри страны
На территории Таджикистана происходит вербовка боевиков в ряды "Талибана". Страна получила предупреждение от представителей исламистского движения, что она является следующей их целью.
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За отказ служить в российской армии на крымчан завели девять дел
В оккупированном Крыму зафиксировано 9 новых уголовных дел против крымчан, которые отказываются служить в российской армии. За весь период оккупации украинского полуострова за уклонение от службы в ВС РФ начато 267 уголовных дел.