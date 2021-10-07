Арест белорусов за комментарии в соцсетях и имена убийц в Бабьем Яру — главные новости за ночь

В Беларуси задержали 136 человек за комментарии о КГБ в соцсетях, а в Украине обнародовали список палачей, которые убивали людей в Бабьем Яру

Пост о КГБ в Беларуси может закончиться тюрьмой и список преступников Бабьего Яра/Коллаж: Сегодня

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Пост о КГБ — тюрьма. В Беларуси арестованы сотни людей за комментарии в соцсетях

В Беларуси за комментарии в интернете после гибели офицера КГБ при попытке ареста сотрудника IT-компании задержали 136 человек. Всех их ждет уголовная ответственность.

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Лукашенко обещал ответ за смерть офицера КГБ/Коллаж "Сегодня"

Стали известны имена 159 палачей, которые расстреливали евреев в Бабьем Яру

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" обнародовал имена нацистских солдат, которые убивали евреев в Бабьем Яру в Киеве осенью 1941 года. Убийством занимались люди со всей Германии и других стран, находившиеся под нацистским контролем.

Убийством занимались люди со всей Германии и других стран, находившихся под нацистским контролем/Коллаж: Сегодня

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Талибан уже в Таджикистане: боевики угрожают устроить резню внутри страны

На территории Таджикистана происходит вербовка боевиков в ряды "Талибана". Страна получила предупреждение от представителей исламистского движения, что она является следующей их целью.

На границе с Таджикистаном стоят "таджикские талибы"/Коллаж "Сегодня"

За отказ служить в российской армии на крымчан завели девять дел

В оккупированном Крыму зафиксировано 9 новых уголовных дел против крымчан, которые отказываются служить в российской армии. За весь период оккупации украинского полуострова за уклонение от службы в ВС РФ начато 267 уголовных дел.

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