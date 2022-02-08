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Боевики на Донбассе нападают на местных жителей с оружием: причина

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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8 февраля, 15:00
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Случаев столкновений оккупантов с местными с каждым днем становится все больше и больше
Боевики нападают на местных жителей Донбасса.
Боевики нападают на местных жителей Донбасса. / Фото: Коллаж: Сегодня

На Донбассе наблюдается обострение социальной обстановки в населенных пунктах временного пребывания российских наемников. Боевики вступают в схватки с местными жителями, используя для этого оружие.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

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Схватки устраивают так называемые "добровольцы" с местным населением. Такие случаи не единичны.

В разведке связывают такие действия боевиков с тем, что оккупанты продолжают агитировать местных вступать в ряды боевиков и воевать против украинских военных. Однако жители Донбасса все меньше хотят воевать.

"Результаты агитационной кампании военных комиссариатов российских оккупационных администраций остаются неудовлетворительными", – сообщила украинская разведка.

Новых боевиков набирают в России

Из-за того, что агитация среди местных прошла неудачно, противник активизировал набор наемников через сеть вербовочных центров на территории РФ. "Добровольцев" направляют для прохождения службы по контракту через неконтролируемые Украиной участки границы.

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Потери боевиков

Как рассказали сайту "Сегодня" в штабе ООС, российско-оккупационные войска за 6 февраля потеряли 1 боевика:

Безвозвратные (200) – 1 (1 – 3 омсбр 1 АК, не боевой, неосторожное обращение с оружием)", – сказали в ведомстве.

Кроме того, по уточненным данным, за 4 февраля потери противника дополнительно составляли 1 человека:

"Невозвратные (200) – 1 (1 – 5 омсбр 1 АК, не боевой, вследствие неуставных взаимоотношений)", – отметили в штабе.

Раньше мы писали:

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