Боевики усилили обстрелы на Донбассе, ранен украинский военный

Оккупанты открывали огонь по защитникам Украины 5 раз в течение 7 февраля

На Донбассе ранен военный. / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 7 февраля, боевики на Донбассе 5 раз нарушили перемирие. В результате обстрелов пострадал украинский военный.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

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Где стреляли

Оккупанты открывали огонь по позициям украинских защитников вблизи таких населенных пунктов:

Пивденное,

Водяное,

Невельское,

Пески (дважды).

Для атаки боевики применяли стрелковое оружие.

По состоянию на 7 часов утра 8 февраля со стороны российско-оккупационных войск нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.

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Что известно о раненом

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Потери боевиков

Как рассказали сайту "Сегодня" в штабе ООС, российско-оккупационные войска за 6 февраля потеряли 1 боевика:

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Безвозвратные (200) – 1 (1 – 3 омсбр 1 АК, не боевой, неосторожное обращение с оружием)" – сказали в ведомстве.

Кроме того, по уточненным данным, за 04 февраля потери противника дополнительно составили 1 человека:

"Необратимые (200) – 1 (1 – 5 омсбр 1 АК, не боевой, вследствие не уставных взаимоотношений)" – отметили в штабе.

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