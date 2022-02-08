Бойовики посилили обстріли на Донбасі, поранений український військовий

Окупанти відкривали вогонь по захисникам України 5 разів протягом 7 лютого

На Донбасі поранений військовий. / Фото: Колаж: Сьогодні

Упродовж минулої доби, 7 лютого, бойовики на Донбасі 5 разів порушили перемир'я. Унаслідок обстрілів постраждав український військовий.

Про це повідомили у прессцентрі ООС.

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Де стріляли

Окупанти відкривали вогонь по позиціям українських захиснивів поблизу таких населених пунктів:

Південне,

Водяне,

Невельське,

Піски (двічі).

Для атаки бойовики застосовували стрілецьку зброю.

Станом на 7 годину ранку 8 лютого з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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Що відомо про пораненого

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення.

Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

Втрати бойовиків

Як розповіли сайту "Сьогодні" у штабі ООС, російсько-окупаційні війська за 6 лютого втратили 1 бойовика:

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Безповоротні (200) – 1 (1 – 3 омсбр 1 АК, не бойовий, необережне поводження зі зброєю)" – сказали у відомстві.

Крім того, за уточненими даними, за 04 лютого втрати супротивника додатково склали 1 особу:

"Безповоротні (200) – 1 (1 – 5 омсбр 1 АК, не бойовий, внаслідок не статутних взаємовідносин)" – зазначили у штабі.

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