Боевики на Донбассе ранили украинского военного – в каком он состоянии

Сегодня боевики на Донбассе четыре раза открывали огонь. В результате ранение получил украинский военный.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Где стреляли
С начала суток оккупанты четыре раза открыли огонь:
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- возле Каменки – из минометов калибра 82 мм;
- вблизи Песков - из стрелкового оружия;
- в направлении Золотого-4 – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Кроме того, на территории Луганской области было зафиксировано пересечение линии соприкосновения беспилотным летательным аппаратом, вероятно Орлан-10.
Ранен военный
В результате враждебных боевиков один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказали домедицинскую помощь. Также его эвакуировали в лечебное учреждение.
"Состояние здоровья – средней тяжести", – добавили в ООС.
Война на Донбассе
- Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреля 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
- В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
- Россия регулярно вооружает оккупантов, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 000 гражданских и украинских военных, среди жертв есть дети.
Ранее мы писали:
- За сутки, 24 октября, на Донбассе четыре раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.
- Украина определила термины и словосочетания, которые желательно использовать в отношении временно оккупированного Россией Крыма и отдельных сепаратистских образований в Донецкой и Луганской областях.