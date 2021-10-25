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Боевики на Донбассе ранили украинского военного – в каком он состоянии

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
25 октября, 17:46
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Оккупанты продолжают нарушать договоренности Трехсторонней контактной группы
Боевики снова открыли огонь на Донбассе.
Боевики снова открыли огонь на Донбассе. / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня боевики на Донбассе четыре раза открывали огонь. В результате ранение получил украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

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Где стреляли

С начала суток оккупанты четыре раза открыли огонь:

  • возле Каменки – из минометов калибра 82 мм;
  • вблизи Песков - из стрелкового оружия;
  • в направлении Золотого-4 – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Кроме того, на территории Луганской области было зафиксировано пересечение линии соприкосновения беспилотным летательным аппаратом, вероятно Орлан-10.

Ранен военный

В результате враждебных боевиков один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказали домедицинскую помощь. Также его эвакуировали в лечебное учреждение.

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"Состояние здоровья – средней тяжести", – добавили в ООС.

Война на Донбассе

  • Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреля 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
  • В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
  • Россия регулярно вооружает оккупантов, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 000 гражданских и украинских военных, среди жертв есть дети.

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