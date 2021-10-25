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Бойовики на Донбасі поранили українського військового – в якому він стані

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
25 жовтня, 17:46
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Окупанти продовжують порушувати домовленості Тристоронньої контактної групи
Бойовики знову відкрили вогонь на Донбасі.
Бойовики знову відкрили вогонь на Донбасі. / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні бойовики на Донбасі чотири рази відкривали вогонь. В результаті поранення отримав український військовий.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

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Де стріляли

З початку доби окупанти чотири рази відкрили вогонь:

  • біля Кам'янки – з мінометів калібру 82 мм;
  • поблизу Пісків – зі стрілецької зброї;
  • в напрямку Золотого-4 – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Крім того, на території Луганської області було зафіксовано перетин лінії зіткнення безпілотним літальним апаратом, ймовірно Орлан-10.

Поранений військовий

В результаті ворожих бойовиків один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїну надали домедичну допомогу. Також його евакуювали до лікувального закладу.

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"Стан здоров'я – середньої тяжкості", – додали в ООС.

Війна на Донбасі

  • Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в Донецькій і Луганській областях.
  • У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
  • Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних і українських військових, серед жертв є діти.

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