Бойовики на Донбасі поранили українського військового – в якому він стані

Сьогодні бойовики на Донбасі чотири рази відкривали вогонь. В результаті поранення отримав український військовий.
Про це повідомляє прес-центр ООС.
Де стріляли
З початку доби окупанти чотири рази відкрили вогонь:
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- біля Кам'янки – з мінометів калібру 82 мм;
- поблизу Пісків – зі стрілецької зброї;
- в напрямку Золотого-4 – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.
Крім того, на території Луганської області було зафіксовано перетин лінії зіткнення безпілотним літальним апаратом, ймовірно Орлан-10.
Поранений військовий
В результаті ворожих бойовиків один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїну надали домедичну допомогу. Також його евакуювали до лікувального закладу.
"Стан здоров'я – середньої тяжкості", – додали в ООС.
Війна на Донбасі
- Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в Донецькій і Луганській областях.
- У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
- Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних і українських військових, серед жертв є діти.
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