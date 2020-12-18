"Большая семерка" должна поддержать реформу здравоохранения Украины – Яценюк

Если Германия, Великобритания и Канада возглавят процесс улучшения и модернизации украинской системы здравоохранения, это станет одним из лучших примеров сотрудничества нашей страны с ЕС и свободным миром.

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Как сообщает пресс-служба благотворительного фонда OpenUkraine, об этом во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности 18 декабря заявил премьер-министр Украины в 2014-2016 годах и председатель КФБ Арсений Яценюк.

В дискуссии "Когда придет спасение? Коронавирус, вакцина и мир в 2020 году" приняли участие чрезвычайные и полномочные послы Великобритании Мелинда Симмонс, Канады Лариса Ґаладза и Германии Анка Фельдгузен.

Арсений Яценюк подчеркнул, что несмотря на чрезвычайно сложный год для двусторонних отношений Украины с этими странами это время было успешным. Он напомнил, что как член ЕС Германия поддерживает Украину финансовой помощью и в содействии реформам, недавно Канадой было ратифицировано соглашение о совместном производстве аудиовизуальных произведений, а украинский парламент недавно ратифицировал соглашение о стратегическом партнерстве с Великобританией.

С другой стороны, отметил председатель КФБ, перед миром действительно огромный вызов – COVID-19: "Но представьте, миру удалось всего за год изготовить вакцину против ковид. Когда-то это заняло бы десятилетия. А сейчас – понадобилось всего 12 месяцев, чтобы спасти мир".

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"Несмотря на то, что это очень сложный год, мы должны извлечь из этого уроки", – подчеркнул он.

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Арсений Яценюк обратился к представителям стран "Большой семерки": "По моему мнению, одна из ключевых реформ в Украине, которая должна быть поддержана "Большой семеркой" – это система здравоохранения. Нам нужно улучшить и модернизировать украинскую систему здравоохранения. Люди должны почувствовать, что они могут получить медицинскую помощь, получить лучшее лечение, чтобы их жизни были спасены. Если страны "Большой семерки" – Германия, Великобритания, Канада – будут лидерами этого процесса, по моему мнению, это станет одним из лучших примеров нашего сотрудничества с ЕС и свободным миром. Это реальные результаты, которых мы можем достичь".

"Год сложный. Но все вызовы дают нам шанс. Шанс стать сильнее. И нам нужно действовать – чтобы спасти наши народы и сделать наши страны сильнее и лучше", – добавил Арсений Яценюк.

Онлайн-трасляцию дискуссии Киевского форума по безопасности вы можете смотрите на сайте "Сегодня".

Напомним, что по состоянию на 18 декабря в Украине COVID-19 подтвердили 944 381 человек, а 16 256 из них скончались.

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