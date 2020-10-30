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События в КСУ произошли под "внешним вмешательством" – Ермак

30 октября, 16:50

Виталий Семченко Виталий Семченко

По словам главы ОП, президент продолжают борьбу с коррупцией

Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что события в Конституционном Суде произошли под "внешним вмешательством".

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Такое заявление он сделал во время встречи с послами стран G7, передает пресс-служба главы государства.

"Для нас очень важно, чтобы все руководители, представители антикоррупционных органов знали позицию президента: мы сегодня выступаем единым фронтом в защиту тех реформ, которые мы провели и продолжаем проводить. Президент не остановится на пути борьбы с коррупцией, кто бы за этим не стоял", – сказал глава ОП.

Ермак отметил, что антикоррупционные органы Украины, включая НАПК, НАБУ и др. – все они будут продолжать работу. Он также рассказал, что вчера в парламент был направлен законопроект, который должен восстановить доверие к конституционному судопроизводству.

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"Президент и его команда продолжают борьбу с коррупцией и с теми, кто стоит за всеми этими процессами в Украине. Мы победили при принятии земельной реформы, банковского закона и победим и на этот раз", – подчеркнул глава ОП.

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Как сообщалось ранее, один из судей КСУ подал в отставку из-за давления со стороны Офиса президента.

Также мы писали, что парламентский комитет по вопросам правовой политики на следующей неделе рассмотрит законопроект Зеленского.

Все подробности в спецтеме Скандал вокруг Конституционного Суда

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коррупция КСУ Конституционный суд страны G7 Андрей Ермак
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