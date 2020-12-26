"Целебная пирамида" на Донетчине: журналисты проверили, эффективно ли альтернативное средство

Целебная пирамида, которая поможет очистить кровь и оздоровиться – сооружение без единого гвоздя создали в Донецкой области. Ее высота пять с половиной метров и похожа на египетскую. Владельцы здания говорят, даже полчаса в пирамиде имеют лечебный эффект.

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Съемочная группа "Сегодня" провела эксперимент с контрольными анализами крови.

Геннадий Туркин создает пирамиды в пропорциях золотого сечения почти двадцать лет – для зарядки вина, воды и лекарств, для аквариумных рыб и для растений. И обратился в нашу редакцию с просьбой исследовать влияние пирамид на здоровье. Пригласил на эксперимент в большой пирамиде.

Владелица здания – врач по образованию. Предлагает проверить кровь до и после посещения пирамиды. Корреспондент "Сегодня" Алексей Кашпоровский и наш водитель Леонид Мелешко согласились на исследование. У Алексея – достаточно чистая кровь. А вот у Леонида – дисбактериоз, ведь недавно принимал антибиотики, излечивая "ковид". Исправить состояние крови, казалось бы, должно пребывание в пирамиде.

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В течение получаса наши коллеги отдыхают в пирамиде. Под влиянием особого энергетического поля, как утверждают владельцы здания. Обещают, что даже непродолжительный сеанс очистит клетки крови. По результатам, которые установила владелица пирамиды, у корреспондента Алексея очистилась кровь, а у водителя Леонида активизировались клетки, ответственные за иммунный ответ.

Опрошенные нами ученые отказываются комментировать влияние пирамид на здоровье человека. Мол, доказанных случаев концентрации энергий, чудодейственных исцелений – нет. Мы запросили у Гослекслужбы выводы экспертиз, исследовавших похожие фигурки пирамид. Оказалось, что свидетельство о регистрации их, как медицинских изделий, было приостановлено еще 10 лет назад. Но строителя пирамид в Донецкой это не смущает и он продолжает свое дело.

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