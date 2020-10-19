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"Цензура запрещена". У Зеленского прокомментировали запрет книги о Стусе

19 октября, 23:46

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В Офисе президента назвали такое решение суда резонансным

В понедельник, 19 октября, Дарницкий районный суд Киева постановил из книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани удалить упоминание об истце.

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Однако в Офисе президента Украины назвали такое решение резонансным.

"Поскольку эта книга является обработкой реального репрессивного уголовного дела против Василия Стуса, которое было возбуждено в СССР и по которому он был осужден, считаем странным определение истца как "персонажа (действующего лица) произведения", – говорится в заявлении.

В то же время Офис президента не ставит под сомнение независимость судебной ветви власти.

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К слову, автор книги Вахтанг Кипиани и представители издательства намерены подать апелляцию.

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"Это по меньшей мере свидетельство того, что общество готово отстаивать свои права. Подчеркиваем при этом, что цензура в Украине прямо и недвусмысленно запрещена Конституцией. В любых проявлениях", – отметили у Зеленского.

Также мы писали о том, что недавно суд стал на сторону Зеленского при рассмотрении иска мэра Черкасс. После того как президент назвал Анатолия Бондаренко бандитом, суд посчитал это личным мнением главы государства.

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Киев суд Василий Стус Офис президента
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