Репортаж дня: как рестораторы сдавали полиции конкурентов (фото, видео)

Прошли первые сутки карантина выходного дня, который был введен впервые за 8 месяцев общенациональных ограничений. Как известно, сегодня по распоряжению властей кафе и ресторанам запрещено было принимать посетителей внутри помещений, в автобусах не должно было быть стоячих пассажиров, запрещена работа игровых зон и непродуктовых магазинов.

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Корреспондент "Сегодня" проинспектировал центр и спальные районы столицы

В отличие от 6 апреля, когда власти первый раз ужесточили существующий карантин, в этот раз, например, в столичном Гидропарке вход был свободным. На том самом месте, где в апреле десяток копов задерживали " карантинного атеиста" Валентина Бурьянова, сегодня шумная компания играла в волейбол, в сотне метрах от них купались компании голых моржей, а группа из 30 пенсионеров делала утреннюю зарядку.

На весь Гидропарк вкусно пахло шашлыками- было заметно, что работают кафе. В одном из них на летней террасе столы хоть и были ограждены лентами, но некоторых посетителей это не смутило – люди пробирались к столикам и располагались за ними с кофе и спиртным.

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В игровой зоне Гидропарка мы заметили открытый тир.

"Работаете?", – спрашиваю у парня за стойкой. "Да, пожалуйста, стреляйте. 21 выстрел стоит 100 гривен", – предлагает он.

Подавляющее большинство кафе хоть и было закрыто, но на некоторых из них мы увидели предложения о проведении банкетов.

Иной оказалась ситуации в центре. В послеобеденное время на Майдане Независимости внимание многих прохожих обращала на себя очередь длиной около сотни метров. Как выяснилось, одна из организаций кормила нуждающихся людей бутербродами и поила чаем.

"Коронавирусом может и не заражусь, а вот от голода умереть больше шансов", – с долей иронии сказал один из стоящих в очереди, когда увидел, что корреспондент фотографирует очередь.

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В это время столичная полиция уже вовсю проводила рейды, выявляя тех, кто нарушает новые правила

"Сегодня, в первый день такого карантина, часть сообщений о нарушении, как ни странно, поступает от самих рестораторов. Почему? Да потому что элементарно сдают своих конкурентов, которые работают подпольно", – рассказали нам источники в МВД.

Вместе с полицейскими Печерского управления столицы мы несколько часов инспектировали центр города. Как выяснилось, с раннего утра на такие рейды выезжали не только обычные сотрудники, но и начальник управления Андрей Дуброва, и начальник сектора участковых офицеров Роман Бевзюк.

"Один из показательных примеров того, что среди нарушителей есть такие, которые нарушают по всем параметрам. У продавцов шаурмы не было не только разрешения на работу, но при всем этом у них работали несовершеннолетние лица. После первой нашей проверки с утра они взяли и снова открылись. Мы приехали к ним во второй раз, снова остановили их работу. Надо будет еще раз приехать – приедем снова", – говорят копы.

Как нам стало известно, вычислять нарушителей полицейским помогли в том числе и соцсети.

"Одна из девушек похвасталась, что сидит в кафе, пьет вино, закусывает. Нами был установлен адрес кафе", – приводят примеры полицейские Печерска.

Рейд

Одним из первых кафе в нашем рейде оказалось небольшое заведение на улице Гусовского. Несмотря на полумрак в заведении, копы высмотрели, что внутри-таки есть люди. Наверняка, посетители. Роман Бевзюк дергает дверь – она закрыта.

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Тут же на входе появляется девушка, которая открывает дверь и пускает копов внутрь. Там мы видим троих человек, которые кушали и пили вино за столиками.

"Ой, это моя подружка, а эти двое – наши бухгалтеры", – утверждает руководитель кафе.

Полицейские объясняют, что эти люди находятся в кафе за столиками, из-за чего нарушаются карантинные меры, составляется протокол, после чего материалы будут направлены в суд, который и вынесет окончательное решение.

В это же время поступает сигнал о том, что подобные нарушения есть в самом центре Киева – в кафе около Бессарабской площади. В первом кафе, где внутри были несколько посетителей, владелец ресторана признал, что одно из правил он нарушил.

"Да, я без маски, сейчас исправлюсь. Но у меня есть оправдание – я работаю за мангалом, очень неудобно в маске", – сказал он.

Через минуту нашел маску и уже общался в ней. В адрес не столько полиции, сколько властей он высказал ряд недовольствя: "Некоторые работают подпольно и их не трогают, а ко мне претензии".

"Если знаете о таких фактах, то набирайте 102, такая информация обязательно будет проверена", – парировал ему Роман Бевзюк.

Следующее кафе, где также наяву было нарушение оказалось невдалеке от того. Где мы только что побывали. Здесь внутри также был посетитель, который пришел забрать свой заказ.

"Нам никто не разъяснял толком, как именно мы должны работать, нигде четко не прописано", – в отчаянии поясняла директор заведения.

Полицейским в который раз пришлось объяснять, что заказы должны принимать по телефону, а приготовленная еда передаваться покупателю на улице.

Впрочем, обращала на себя внимание и работа тех кафе, которые, казалось бы не нарушают правил. Вблизи входов тех, кто работал "на вынос" ближе к вечеру, например, на Крещатике образовывались многометровые очереди. Даже намека на какую-нибудь социальную дистанцию в таких очередях не было.

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