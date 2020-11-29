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Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 62 млн: Украина 7-я по скорости распространения

29 ноября, 03:27

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В тройке "лидеров" по-прежнему США, Бразилия и Индия

В мире зафиксировано 62 550 616 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 по состоянию на 03:00 29 ноября.

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Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer.

За все время пандемии COVID-19 выздоровели 43 178 112 человек, умерли – 1 457 505. Крупнейшими эпицентрами распространения болезни по-прежнему остаются США, Бразилия и Индия, Украина – на 17-м месте.

В то же время Украина поднялась в антирейтинге стран по скорости распространения коронавируса и теперь занимает 7-е место после США (+141 712), Бразилии (+51 922), Индии (+39 567), Турции (+30 103), России (+27 100) и Италии (+26 323), которые расположились, соответственно, с 1-го по 6-е.

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После Украины в десятке стран с самым быстрым распространением COVID-19 – Великобритания (+15 871), Польша (+15 148) и Германия (+14 647).

Напомним, в Украине за прошлые сутки выявили 16 294 новых случая инфицирования коронавирусом. Это наибольший суточный прирост заразившихся с начала эпидемии

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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статистика Украина заражение коронавирус распространение COVID-19
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