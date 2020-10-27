Членству Украины в НАТО мешает война и оккупация Крыма – Линкявичюс

Альянс не будет приглашать к членству страну, на границах которой идет война

Военная агрессия России на Донбассе и оккупация Крыма могут помешать вступлению Украины в НАТО.

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Об этом заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, передает "Европейская правда".

Дипломат отметил, что альянс не будет приглашать к членству страну, на границах которой идет война – вне зависимости от того, кто является агрессором, а кто жертвой.

По мнению Линкявичюса, препятствием для вступления в НАТО прежде всего является конфликт на Востоке Украины. Однако, добавил он, крымский вопрос также может стать проблемой.

"Конечно, то, что государство имеет проблемы с осуществлением суверенитета и с территориальной целостностью – это также важный аргумент.Но в этом случае имеет вес то, что Украина не несет за это ответственности, и это – важный контраргумент. Но в любом случае в свое время все эти вопросы должны быть решены... Конечно, до членства", – сказал дипломат.

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В то же время литовский министр посоветовал Украине не фокусироваться на этих препятствиях, а сосредоточиться на реформах, которые нужны для сближения с ЕС и НАТО.

Напомним, ранее бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Штаты могут выйти из состава НАТО в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах.

Также мы писали, что глава МИД Северной Македонии Буяр Османи пообещал, что его страна окажет Украине поддержку на пути к вступлению в НАТО и Евросоюз.

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