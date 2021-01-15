Что будет с пандемией в 2021 году: поможет ли вакцина, когда снимем маски и выйдем из карантина

Мир только получил вакцину, и главной задачей станет привить больше половины населения Земли, чтобы побороть пандемию COVID-19

В конце 2020-го мир наконец-то получил вакцину от COVID-19. В экономически сильных странах уже началась массовая вакцинация. Великобритания, страны ЕС, США, Канада, Саудовская Аравия и другие страны одобрили для экстренного использования вакцины, которые еще не прошли финальный этап испытаний.

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Украина получит вакцину в феврале. А поборет ли мир пандемию – будет зависеть от хода вакцинации во всех странах. Потому что пандемия остается проблемой всего мира, а не отдельных стран.

Сайт "Сегодня" пообщался с инфекционистами и эпидемиологами, чтобы понять, что ожидать в 2021 году.

Вакцина от коронавируса поможет победить коронавирус в 2021-м?

Вакцины могут предотвратить COVID-19. Но чтобы появился иммунитет от SARS-Cov-2, нужно хотя бы провакцинировать 60% населения, а лучше 80%.

Страны Запада уже начали вакцинацию. И осень 2021-го – сезон очередной волны – они встретят с коллективным иммунитетом, созданным вакциной. Потому что естественного коллективного иммунитета, когда переболели все, в природе еще не встречалось, отмечает Вадим Аристов, инфекционист, директор Revival Institute for Future.

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Вакцина AstraZeneca. Фото: astrazeneca.com

Страны, которые уже развернули вакцинацию, к осени провакцинируют около 50% своего населения, прогнозирует инфекционист. Этот процесс не быстрый, поскольку вакцина поступает небольшими партиями, ее сложно хранить – для препарата от Pfizer нужно -70 °C. Потом вакцину нужно развезти по населенным пунктам и по больницам. Это займет не один месяц.

В Украину вакцина прибудет где-то весной. Но сколько этой вакцины будет, какие группы населения будут вакцинированы – это еще пока под вопросом. Если провакцинируют небольшое число людей, то это будет иметь влияние только на ту группу населения, которую провакцинируют, например, медицинских работников. Если их провакцинируют, то они будут защищены, так же с пенсионерами и так далее. Но неизвестно, когда будет провакцинирована большая часть населения. Поэтому индивидуальное позитивное влияние вакцинации может быть, а масштабное вряд ли.

Хватит ли вакцин для всех стран?

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Никогда ранее в мире не возникало такой большой потребности в вакцинах одновременно. А чтобы получить глобальный эффект, нужно вакцинировать как минимум 60% населения Земли – почти 5 млрд человек. Тогда пандемия превратится в сезонное заболевание. И главным вызовом станет производство вакцин в достаточных объемах.

Но по оценкам Коалиции за инновации в обеспечении готовности к эпидемиям (CEPI), глобальные производственные мощности по производству вакцин против COVID-19 составляют от 2 до 4 миллиардов доз в год.

/ Фото: Kay Nietfeld/Pool via Reuters

Крупные фармацевтические компании заключают контракты на производство вакцин с другими компаниями по всему миру. Успешное масштабирование распределенного производства может сделать 2021 год поворотным годом в борьбе с COVID-19, но не концом пандемии.

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Скорее всего, вакцины получат в новом году люди из групп риска и это поможет уменьшить смертность. Но продержится ли иммунитет у вакцинированных до следующей осени или зимы? Или понадобится повторная вакцинация? Как долго будет сохраняться иммунитет – остается до сих пор открытым вопросом.

К тому же уже наблюдается разрыв между богатыми странами и бедными.

Страны с высоким уровнем доходов купят первые 2 миллиарда доз, прогнозирует CEPI. Поэтому Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) создала инициативу COVAX, которая намеревается предоставить 2 миллиарда доз вакцины более чем 190 странам-участницам к концу следующего 2021-го – бесплатно или по низкой цене для более 90 стран с низким и средним уровнем доходов. В том числе вакцину от COVAX получит и Украина на вакцинацию 20% населения.

Как может вести себя вирус в 2021 году?

Пандемия – проблема всего мира. И отдельно в Украине ситуация не может существенно стать лучше, если в других странах ситуация не улучшается, и наоборот.

В начале года ситуация будет примерно такой же, как сейчас, прогнозирует эпидемиолог Людмила Мухарская.

В экономически развитых странах и развивающися странах ситуация с "короной" может быть разной.

Развитые страны остановят смертность за счет вакцинации, но тем не менее вирус продолжит распространяться через сообщение с другими странами.

/ Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo

А в развивающихся странах волны заболеваемости будут продолжаться, прогнозирует Аристов.

Маски и карантинные ограничения останутся в 2021 году?

Да. Ношение масок останется необходимостью в 2021 году и даже для вакцинированных. Нет данных, что вакцинированные не могут переносить вирус. Вакцина помогает выработать антитела и быстро преодолеть инфекцию без развития болезни. Вероятно, что вирусы будут попадать в носоглотку и выделяться из верхних дыхательных путей. Это значит, что вакцинированный человек не будет иметь осложнений, но может создавать угрозу.

Фото: REUTERS/Pascal Rossignol

Усиление ограничений будут зависеть от того, какой вариант вируса будет циркулировать в Украине.

В 2021 году будет лишь конец начала пандемии. Мир только получил вакцину и главной задачей станет привить больше половины населения, чтобы вирус превратился в сезонный, и снять большинство ограничений.

Поэтому 2021 год будет очень похож на 2020 год: маски, социальное дистанцирование, мытье рук и ограниченные поездки. Это означает, что в 2021 году наша повседневная жизнь и наши взгляды будут переплетены с эпидемией в целом.

Напомним, ранее ученые выяснили, что "британский" штамм не вызывает более серьезного течения болезни или повышенной смертности. Однако он заразнее известных ранее разновидностей коронавируса.

Кроме того, во Всемирной организации здравоохранения уверены, что возникновение новых мутаций коронавируса является естественным процессом.

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