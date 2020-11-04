ЦИК создал чат-бот для поиска результатов местных выборов

Центральная избирательная комиссия Украины создала чат-бот, который должен облегчить поиск результатов местных выборов в разных населенных пунктах.

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Об этом говорится в сообщении ЦИК на официальной странице в Facebook.

"Результаты голосования можно искать и в нашем чат-боте. Это быстрее и удобнее. Все данные в разделе "Результаты выборов", – сообщила пресс-служба Центризбиркома.

Бот доступен в Telegram и мессенджере в Facebook (для этого нужно нажать "Отправить сообщение" на официальной странице ЦИК).

При запуске бот требует указать ваш возраст и пол, после чего открывается главное меню, где можна выбрать "Результаты выборов", а также ознакомиться с кандидатами и партиями и даже подписаться на "календарь выборов".

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Данные о результатах выборов обещают обновлять раз в сутки.

Напомним, в Украине 25 октября прошли местные выборы. ЦИК обнародовала их первые результаты 31 октября. Подсчет голосов во многих населенных пунктов еще продолжается.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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