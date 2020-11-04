Українська
$ 28,6
33,48
  1. Последние новости Украины

ЦИК создал чат-бот для поиска результатов местных выборов

4 ноября, 21:01

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Обещают быстрый поиск по любому населенному пункту

Центральная избирательная комиссия Украины создала чат-бот, который должен облегчить поиск результатов местных выборов в разных населенных пунктах.

Реклама

Об этом говорится в сообщении ЦИК на официальной странице в Facebook.

"Результаты голосования можно искать и в нашем чат-боте. Это быстрее и удобнее. Все данные в разделе "Результаты выборов", – сообщила пресс-служба Центризбиркома.

Бот доступен в Telegram и мессенджере в Facebook (для этого нужно нажать "Отправить сообщение" на официальной странице ЦИК).

При запуске бот требует указать ваш возраст и пол, после чего открывается главное меню, где можна выбрать "Результаты выборов", а также ознакомиться с кандидатами и партиями и даже подписаться на "календарь выборов".

В тренде
Я дал обещание выстоять до конца – первые слова Маркива на украинской земле (видео)
Реклама

Данные о результатах выборов обещают обновлять раз в сутки.

Напомним, в Украине 25 октября прошли местные выборы. ЦИК обнародовала их первые результаты 31 октября. Подсчет голосов во многих населенных пунктов еще продолжается.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ЦИК результаты выборов местные выборы чат-бот выборы 2020
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

СМИ пишут о смерти Кернеса. Что случилось?
СМИ пишут о смерти Кернеса. Что случилось?Политика
Верховная Рада призвала судей КСУ подать в отставку
Верховная Рада призвала судей КСУ подать в отставкуПолитика
Богдан: Зеленский знал, что Конституционный суд собирается сделать
Богдан: Зеленский знал, что Конституционный суд собирается сделатьПолитика
Ростов – не резиновый: в СНБО призвали Тупицкого подать в отставку
Ростов – не резиновый: в СНБО призвали Тупицкого подать в отставкуПолитика
Судьи КСУ отказываются подать в отставку – СМИ
Судьи КСУ отказываются подать в отставку – СМИПолитика
В КСУ рассказали, что будет, если Рада поддержит законопроект Зеленского
В КСУ рассказали, что будет, если Рада поддержит законопроект ЗеленскогоПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять