Доктор Комаровский рассказал, что делать, если лечение ребенка от COVID-19 не дает результатов

Украинский врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский рассказал, когда ребенка нужно обязательно вести к врачу. Он отметил, что существуют моменты, когда самолечение нужно немедленно прекратить.
Об этом он рассказал в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24".
Когда ребенка вести к врачу?
"ВОЗ говорит: человек должен уметь помочь себе при стандартных расстройствах здоровья. Но если вы пять дней лечите ребенка, а ему не становится лучше, то обратитесь к врачу. Следует обратиться к врачу, если возник симптом, которого не было раньше. Второе правило: если два дня подряд вы произносите фразу: "Сегодня хуже, чем вчера". При COVID-19 пульсометр показывает ниже 93 – обращаетесь к врачу. Если вы не можете есть и пить, если есть суицидальные мысли, если человек ведет себя неадекватно – обращайтесь к врачу. Еще один признак – отсутствие эффекта жаропонижающих препаратов", — сказал врач.
Далее по теме
Как обезопасить себя от коронавируса?
В Украине растет количество людей, которые заболели коронавирусом. Специалисты обращают внимание, что нельзя ослаблять бдительность.
Список мер, которые нужно принять населению, чтобы обезопасить себя от коронавируса:
- вакцинироваться;
- носить маску, прикрывая рот и нос;
- соблюдать дистанцию 1,5 метра;
- чихать и кашлять в изогнутый локоть или салфетку;
- не касаться лица;
- регулярно проветривать помещение, дезинфицировать поверхность;
- соблюдать самоизоляцию;
- мыть руки с мылом, пользоваться антисептиками.