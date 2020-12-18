Долго и сильно били, а потом задушили: подробности смерти бойца ВСУ под Авдеевкой

Тело украинского военного было в синяках от головы до ног

Передача тела бойца ВСУ украинской стороне / Facebook Юрия Бирюкова

Несмотря на то, что советник украинской делегации в ТКГ АлексейАрестович извинился за распространенный им российский фейк о причинах смерти бойца ВСУ под Авдеевкой, эта история еще далека от развязки, тем более, что в деле всплывают все новые трагические подробности.

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О них рассказал волонтер, бывший советник министра обороны и бывший советник президента Юрий Бирюков на своей странице в Facebook.

По его словам, исчезнувшего 14 декабря бойца ВСУ боевики долго и сильно били, а потом задушили и передали тело украинской стороне.

Волонтер приводит фото части судмедэкспертизы, в которой говорится о повреждениях, полученных бойцом при жизни: ссадины на лбу, щеках, носу, ушных раковинах, шее, затылке, плечах, локтях, грудной клетке, подреберье, запястьях, кистях рук, брюшной стенке, яичках, бедрах, коленях и голенях. Однако причина смерти – асфиксия, т.е. удушение.

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По сути, у бойца на теле не было живого места.

14 отдельная мехбригада ВСУ им. князя Романа Великого на своей странице в Facebook подтвердила гибель бойца и сообщила, что утром 14 декабря, во время проверки личного состава было обнаружено отсутствие одного из военнослужащих. На телефонные звонки он не отвечал, поэтому были организованы розыскные мероприятия, не давшие результата. Оружие военного осталась на месте, конфликтов с сослуживцами у него не было. А 17 декабря боевики передали тело военного украинской стороне.

Напомним, ВСУ сейчас пытаются разобраться, как боец попал на временно неподконтрольную территорию.

Также напомним, это не первая гибель украинского военного под Авдеевкой:

Видео: Сегодня

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