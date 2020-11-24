Министр предложил ввести двухнедельный локдаун на Новый год

Вопрос, что нас ожидает завтра, – остается открытым, отметил министр

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко выступает за введение жестких карантинных ограничений на время новогодних праздников.

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Об этом он написал у себя в Telegram-канале.

По его словам, после введения карантина выходного дня суточный прирост количества инфицированных коронавирусом снизился, "но вопрос, что нас ожидает завтра – остается открытым".

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Как отметил министр, ситуация должна быть прогнозируемой. Украинцы должны заранее знать, чего им ожидать. Растянутая во времени "красная зона" не может быть бесконечной из-за негативного влияния на экономику, добавил Ткаченко.

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Министр предлагает:

запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам. При этом правительство должно помочь всем, кто финансово страдает в условиях безработицы;

отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий и встретить праздники в режиме онлайн.

По словам министра, лучше прогнозируемый локдаун, чем продолжающаяся неопределенность.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предостерегла от снятия ограничений на время Рождественских праздников в регионах с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Однако жесткий локдаун, как отметили в ВОЗ, также будет иметь последствия.

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