Экс-глава Конституционного суда раскритиковал преемников: ставят под сомнение геополитическую ориентацию

За последний месяц Конституционный Суд принимает решение по решениям, которые ставят под сомнение геополитическую ориентацию.
Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" заявил председатель Конституционного Суда Украины (2018-2019) Станислав Шевчук.
"Судьи Конституционного суда и голова должны думать о том, какие решения принимать в этом контексте. Несмотря на то, что Конституционный суд независим, он не может так восприниматься вполне", – сказал Шевчук.
Он отметил, что суд – государственный орган, который должен действовать согласно Конституции и геополитической привязкой.
"Последнее принятое решение Конституционного суда поставило под угрозу электронное декларирование, что и повлекло этот кризис. Кажется, что решение Конституционного суда – это определенная месть НАЗК, НАБУ и САБ" , – отметил Шевчук.
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