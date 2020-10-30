Экс-глава Конституционного суда раскритиковал преемников: ставят под сомнение геополитическую ориентацию

За последний месяц Конституционный Суд принимает решение по решениям, которые ставят под сомнение геополитическую ориентацию.

Реклама

Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" заявил председатель Конституционного Суда Украины (2018-2019) Станислав Шевчук.

"Судьи Конституционного суда и голова должны думать о том, какие решения принимать в этом контексте. Несмотря на то, что Конституционный суд независим, он не может так восприниматься вполне", – сказал Шевчук.

Он отметил, что суд – государственный орган, который должен действовать согласно Конституции и геополитической привязкой.

В тренде Подставили Зеленского: Власенко о ситуации вокруг КСУ

"Последнее принятое решение Конституционного суда поставило под угрозу электронное декларирование, что и повлекло этот кризис. Кажется, что решение Конституционного суда – это определенная месть НАЗК, НАБУ и САБ" , – отметил Шевчук.

Реклама

Новость дополняется ...

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама