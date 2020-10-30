Українська
$ 28,44
33,3
  1. Последние новости Украины

Глава КСУ Тупицкий может не прийти на допрос в ГБР – закон

30 октября, 02:02

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Александр Тупицкий может не прийти на допрос 2 ноября

Главу КСУ Александра Тупицкого Госбюро расследований вызвало на допрос в рамках расследования уголовного дела.

Реклама

Однако пункт 7 статьи 24 закона Украины о КС говорит о том, что судья Конституционного суда не может быть подвергнут приводу или принудительному приводу к любому органу или учреждению, кроме суда.

Также по закону, судье Конституционного Суда о подозрении в совершении уголовного преступления сообщает генеральный прокурор или другое уполномоченное лицо.

В тренде
В Украину идет холодный циклон: синоптик предупредила об изменении погоды

По словам и.о. директора ГБР Алексея Сухачева, следователи ГБР расследуют ряд уголовных производств, к которым может быть причастен председатель Конституционного Суда.

Реклама

Следователи расследуют влияние преступной организации на деятельность хозяйственных судов, вынесение ими неправосудных решений в интересах приближенных лиц для незаконного отчуждения имущественных активов.

Напомним, 27 октября КСУ признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников. Однако в КСУ объяснили скандальное решение.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

допрос КСУ закон
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Да будет снег! Синоптики дали прогноз на ноябрь
Да будет снег! Синоптики дали прогноз на ноябрьУкраина
Когда закончатся каникулы и начнется дистанционка. Объясняем, как будут учиться в школах
Когда закончатся каникулы и начнется дистанционка. Объясняем, как будут учиться в школахУкраина
Дешевый газ остался в прошлом. Сколько будем платить этой зимой?
Дешевый газ остался в прошлом. Сколько будем платить этой зимой?ЖКХ
Кучера могут уволить с поста главы Харьковской ОГА
Кучера могут уволить с поста главы Харьковской ОГАХарьков
Где в Украине нельзя смягчать карантин: новые данные Минздрава
Где в Украине нельзя смягчать карантин: новые данные МинздраваУкраина
КСУ заблокировал назначение победителей выборов на должности
КСУ заблокировал назначение победителей выборов на должностиПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять