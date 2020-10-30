Глава КСУ Тупицкий может не прийти на допрос в ГБР – закон

Главу КСУ Александра Тупицкого Госбюро расследований вызвало на допрос в рамках расследования уголовного дела.
Однако пункт 7 статьи 24 закона Украины о КС говорит о том, что судья Конституционного суда не может быть подвергнут приводу или принудительному приводу к любому органу или учреждению, кроме суда.
Также по закону, судье Конституционного Суда о подозрении в совершении уголовного преступления сообщает генеральный прокурор или другое уполномоченное лицо.
По словам и.о. директора ГБР Алексея Сухачева, следователи ГБР расследуют ряд уголовных производств, к которым может быть причастен председатель Конституционного Суда.
Следователи расследуют влияние преступной организации на деятельность хозяйственных судов, вынесение ими неправосудных решений в интересах приближенных лиц для незаконного отчуждения имущественных активов.
Напомним, 27 октября КСУ признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников. Однако в КСУ объяснили скандальное решение.
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