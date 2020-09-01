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Экс-премьер Гончарук нашел новую работу

1 сентября, 11:51

Денис Беспалов Денис Беспалов

В "Центре Евразия" бывший глава правительства будет заниматься вопросами реформ

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук получил должность эксперта в "Центре Евразия". Об этом сообщает пресс-служба центра.

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"Центр Евразия Атлантического совета имеет честь объявить, что Алексей Гончарук присоединится к нам в качестве нашего нового заслуженного сотрудника. Будучи премьер-министром Украины с 2019 по 2020 год, Алексей Гончарук возглавил правительство, ориентированное на реформы. Мы рады приветствовать его в команде", - говорится в сообщении.

Согласно информации на сайте организации, Гончарук является экспертом в политической, фискальной и структурной реформах.

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Отметим, "Центр Евразия" входит в состав Атлантического совета – неправительственной организации США, которая специализируется на международных отношениях.

Напомним, Алексей Гончарук был назначен премьер-министром 29 августа 2019 года. 4 марта 2020 года Верховная Рада проголосовала за его отставку. Такое решение поддержали 353 народных депутата.

Отметим, что у Гончарука и его правительства был иммунитет до осени и его не могли уволить, если он сам не уйдет по собственному желанию. Что он и сделал.

Новым премьер-министром был назначен Денис Шмыгаль.

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Украина премьер-министр Алексей Гончарук
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