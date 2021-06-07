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Гаага начинает рассмотрение "дела MH17" по существу: на кону три вопроса

7 июня, 13:19

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

А пока к посольству России в Гааге принесли 298 белых стульев – ровно столько людей погибло в катастрофе

/ Фото: Getty Images

Сегодня Гаагский суд начнет рассмотрение по существу дела о сбивании самолета рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.

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Суд будет выяснять три ключевых вопроса:

  • был ли самолет уничтожен ракетой комплекса "Бук", который завезли на Донбасс с территории России;
  • была ли ракета выпущена с поля неподалеку Первомайского;
  • принимали ли обвиняемые в этом участие.

Блок слушаний продлится до 9 июля, а в сентябре в суд смогут обратиться родственники погибших в катастрофе.

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Тем временем накануне судебного слушания напротив здания российского посольства в Гааге поставили 298 белых стульев – именно столько людей погибло в катастрофе. Инициативная группа таким образом решила привлечь больше внимания к уголовному делу.

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Напомним, международная следственная группа из представителей Нидерландов, Малайзии, Австралии, Бельгии и Украины несколько лет собирала доказательства, а летом 2019 года прокуратура Нидерландов объявила о подозрении четырем лицам. Им грозит от 30 лет заключения до пожизненного.

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