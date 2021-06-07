Гаага починає розгляд "справи MH17" по суті: на кону три питання

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Сьогодні Гаазький суд почне розгляд по суті справи про збивання літака рейсу MH17 над Донбасом у 2014 році.
Суд з'ясовуватиме три ключових питання:
- чи був літак знищений ракетою комплексу "Бук", який завезли на Донбас із території Росії;
- чи була ракета випущена з поля неподалік Первомайського;
- чи брали обвинувачені в цьому участь.
Блок слухань триватиме до 9 липня, а у вересні до суду зможуть звернутися родичі загиблих у катастрофі.
Тим часом напередодні судового слухання напроти будівлі російського посольства в Гаазі поставили 298 білих стільців – саме стільки людей загинуло у катастрофі. Ініціативна група таким чином вирішила привернути більше уваги до кримінального провадження.
Нагадаємо, міжнародна слідча група з представників Нідерландів, Малайзії, Австралії, Бельгії та України кілька років збирала докази, а влітку 2019 року прокуратура Нідерландів оголосила про підозру чотирьом особам. Їм загрожує від 30 років ув'язнення до довічного.