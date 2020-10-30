Українська
$ 28,44
33,3
  1. Последние новости Украины

Голландский институт провел исследование инновационной разработки завода "Потоки"

30 октября, 11:51

Актуально

Разработка днепровского завода белковый подсолнечный концентрат "Proglot" не имеет аналогов в мире

Первый белковый подсолнечный концентрат "Proglot" – это разработка днепровского завода "Потоки", не имеющая аналогов в мире. 28 февраля 2020 года инновационный для индустрии кормов высокопротеиновый продукт был презентован руководством предприятия и с тех пор он успешно проходит многочисленные исследования и проверки, результаты которых лишь подтверждают уникальные свойства и пользу полученной добавки.

Голландская компания "Шотхорст Фид Ресерч" (Schothorst Feed Research, SFR, г. Лелистад), в свою очередь, принялась исследовать влияние концентрата подсолнечника, используемого в качестве заменителя соевого шрота, на продуктивные качества и состояние отдельных характеристик организма у бройлеров.

45% протеина: лучшая кормовая добавка для сельскохозяйственных животных, птиц и даже рыб

Днепровский завод "Потоки" является одним из участников корпорации "Алеф", которая выступает новатором во многих сферах украинской промышленности и проводником инновационных технологий на территории нашей страны. Председатель совета корпорации – Вадим Владимирович Ермолаев, известный украинский бизнесмен и инвестор, который на протяжении многих лет успешно реализовывает свои проекты и создает современные предприятия европейского уровня, выводя украинскую продукцию на мировой рынок.

Белковый подсолнечный концентрат "Proglot" – результат многолетней работы специалистов завода "Потоки" совместно с украинскими и мировыми учеными. Компанией была разработана новая технология производства концентрата подсолнечника, и исследования голландского института проводились с использованием шрота из семян, полученного методом традиционного прессования или экстракции. Этот процесс позволяет создать корм, который сможет заменить соевый шрот, улучшив продуктивные качества и морфологическое состояние желудочно-кишечного тракта бройлеров.

Кроме того, согласно результатам проведенного исследования, такое решение поможет в сокращении негативного воздействия европейской мясной промышленности и развитии местной экономики:

"Чтобы уменьшить негативное воздействие европейской мясной промышленности на окружающую среду, необходимо предпринять некоторые действия, такие как сокращение импорта ингредиентов из стран Северной и Южной Америки. Используемый соевый шрот (SBM) можно заменить ингредиентами европейского происхождения в кормах для животных, что дополнительно может стимулировать развитие местной экономики. Однако для этого необходимы альтернативные богатые белком корма, и подсолнечник, по-видимому, может служить одним из таких альтернативных источников белка".

На основании результатов исследования эксперты пришли к выводу, что концентрат подсолнечника может заменить соевый шрот с сохранением уровня азота в рационах бройлеров без какого-либо отрицательного влияния на рост.

Многообещающий элемент для использования в составе рационов бройлеров

В материалах голландской компании отмечается, что из всех источников белка, используемых для кормления скота, 61% представлен соевым шротом, при этом самообеспеченность Европейского Союза (ЕС) этим продуктом составляет всего 3%, что, конечно, является неприемлемым показателем по ряду причин.

"Таким образом, местный альтернативный кормовой продукт, который улучшает продуктивные качества животных без отрицательного влияния на желудочно-кишечный тракт, может представлять собой многообещающий элемент для использования в составе рационов для бройлеров", – говорится в результатах исследования.

Эксперимент был проведен в соответствии с принципами кодексов по защите животных и человека / правилами лабораторной практики в Нидерландах. Протокол был одобрен Комитетом по этике (AVD246002016450).

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Днепр корм Ермолаев подсолнечник добавки корпорация «Алеф»
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Да будет снег! Синоптики дали прогноз на ноябрь
Да будет снег! Синоптики дали прогноз на ноябрьУкраина
Когда закончатся каникулы и начнется дистанционка. Объясняем, как будут учиться в школах
Когда закончатся каникулы и начнется дистанционка. Объясняем, как будут учиться в школахУкраина
Где в Украине нельзя смягчать карантин: новые данные Минздрава
Где в Украине нельзя смягчать карантин: новые данные МинздраваУкраина
КСУ заблокировал назначение победителей выборов на должности
КСУ заблокировал назначение победителей выборов на должностиПолитика
Под здание Конституционного Суда стягивают силовиков (фото, видео)
Под здание Конституционного Суда стягивают силовиков (фото, видео)Другие новости
Стало плохо в очереди на сдачу бюллетеней: в Одессе умер член избирательной комиссии
Стало плохо в очереди на сдачу бюллетеней: в Одессе умер член избирательной комиссииОдесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять