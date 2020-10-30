Голландский институт провел исследование инновационной разработки завода "Потоки"

Первый белковый подсолнечный концентрат "Proglot" – это разработка днепровского завода "Потоки", не имеющая аналогов в мире. 28 февраля 2020 года инновационный для индустрии кормов высокопротеиновый продукт был презентован руководством предприятия и с тех пор он успешно проходит многочисленные исследования и проверки, результаты которых лишь подтверждают уникальные свойства и пользу полученной добавки.

Голландская компания "Шотхорст Фид Ресерч" (Schothorst Feed Research, SFR, г. Лелистад), в свою очередь, принялась исследовать влияние концентрата подсолнечника, используемого в качестве заменителя соевого шрота, на продуктивные качества и состояние отдельных характеристик организма у бройлеров.

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Днепровский завод "Потоки" является одним из участников корпорации "Алеф", которая выступает новатором во многих сферах украинской промышленности и проводником инновационных технологий на территории нашей страны. Председатель совета корпорации – Вадим Владимирович Ермолаев, известный украинский бизнесмен и инвестор, который на протяжении многих лет успешно реализовывает свои проекты и создает современные предприятия европейского уровня, выводя украинскую продукцию на мировой рынок.

Белковый подсолнечный концентрат "Proglot" – результат многолетней работы специалистов завода "Потоки" совместно с украинскими и мировыми учеными. Компанией была разработана новая технология производства концентрата подсолнечника, и исследования голландского института проводились с использованием шрота из семян, полученного методом традиционного прессования или экстракции. Этот процесс позволяет создать корм, который сможет заменить соевый шрот, улучшив продуктивные качества и морфологическое состояние желудочно-кишечного тракта бройлеров.

Кроме того, согласно результатам проведенного исследования, такое решение поможет в сокращении негативного воздействия европейской мясной промышленности и развитии местной экономики:

"Чтобы уменьшить негативное воздействие европейской мясной промышленности на окружающую среду, необходимо предпринять некоторые действия, такие как сокращение импорта ингредиентов из стран Северной и Южной Америки. Используемый соевый шрот (SBM) можно заменить ингредиентами европейского происхождения в кормах для животных, что дополнительно может стимулировать развитие местной экономики. Однако для этого необходимы альтернативные богатые белком корма, и подсолнечник, по-видимому, может служить одним из таких альтернативных источников белка".

На основании результатов исследования эксперты пришли к выводу, что концентрат подсолнечника может заменить соевый шрот с сохранением уровня азота в рационах бройлеров без какого-либо отрицательного влияния на рост.

Многообещающий элемент для использования в составе рационов бройлеров

В материалах голландской компании отмечается, что из всех источников белка, используемых для кормления скота, 61% представлен соевым шротом, при этом самообеспеченность Европейского Союза (ЕС) этим продуктом составляет всего 3%, что, конечно, является неприемлемым показателем по ряду причин.

"Таким образом, местный альтернативный кормовой продукт, который улучшает продуктивные качества животных без отрицательного влияния на желудочно-кишечный тракт, может представлять собой многообещающий элемент для использования в составе рационов для бройлеров", – говорится в результатах исследования.

Эксперимент был проведен в соответствии с принципами кодексов по защите животных и человека / правилами лабораторной практики в Нидерландах. Протокол был одобрен Комитетом по этике (AVD246002016450).

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