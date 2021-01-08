Google приписал Украине "свою" дату создания – 1649 год

Поисковик Google неожиданно решил "состарить" нашу страну на несколько сотен лет – при запросе "дата создания Украины" выдает "18 августа 1649 г.", тогда как мы вроде привыкли считать датой создания нынешней страны 24 августа 1991 года.

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При этом датой создания России указано 25 декабря 1991 года (за день до развала Советского Союза), а с Беларусью тоже не все просто – 25 марта 1918 года.

Кстати, дата 18 августа 1649 года для Украины не случайная, хотя и не понятно, почему именно ее поисковик решил определить датой создания нашей страны. Именно в этот день, после победы над поляками, был подписан Зборовский мир между Богданом Хмельницким и польским королем Яном Казимиром, ознаменовавший основание Гетманщины – фактически Украинского государства того времени.

Так что, почему бы и нет, – можем в этом году, по рекомендации Google, отметить 372-летие Украины.

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Что касается Беларуси, то 25 марта 1918 года – день провозглашения независимости так называемой Беларусской Народной Республикой (БНР), которая была ликвидирована уже в 1919 году с вхождением этой территории в СССР. Датой же создания нынешней Беларуси считается 25 августа 1991 года.

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