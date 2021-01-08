Google приписав Україні "свою" дату створення – 1649 рік

Пошуковик Google несподівано вирішив "зістарити" нашу країну на кілька сотень років – при запиті "дата створення України" видає "18 серпня 1649 року", тоді як ми начебто звикли вважати датою створення нинішньої країни 24 серпня 1991 року.

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При цьому датою створення Росії вказано 25 грудня 1991 року (за день до розвалу Радянського Союзу), а з Білоруссю теж не все просто – 25 березня 1918 року.

До речі, дата 18 серпня 1649 року для України не випадкова, хоча і не зрозуміло, чому саме її пошуковик вирішив визначити датою створення нашої країни. Саме цього дня, після перемоги над поляками, було підписано Зборівський мир між Богданом Хмельницьким і польським королем Яном Казимиром, який ознаменував заснування Гетьманщини – фактично Української держави того часу.

Так що, чом би й ні, – можемо цього року, за рекомендацією Google, відзначити 372-річчя України.

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Щодо Білорусі, то 25 березня 1918 року – день проголошення незалежності так званої Білоруської Народної Республіки (БНР), яка була ліквідована вже в 1919 році зі входженням цієї території в СРСР. Датою ж створення нинішньої Білорусі вважається 25 серпня 1991 року.

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