Грозы и жара: прогноз погоды на 11 июня (карта)

К сожалению, пока настоящего лета не предвидится, циклон не отпускает, дожди продолжаются

В пятницу, 11 июня, во всех областях Украины продолжатся дожди с грозами, при этом температура воздуха также особо не меняется – синоптики обещают в 24-26 градусов.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Киеве в последний рабочий день обещают те же 22-24 градуса, что и накануне. В центральных и северных областях также, если верить синоптикам, без изменений – 22-24 градуса и грозовые дожди. Чуть прохладнее будет только в Сумах – 21-23 градуса.

Греметь будет и на западе Украины, что касается температуры, то там традиционно немного жарче – 24-26 градусов в Волынской и Закарпатской и 23-25 в остальных западных областях.

Ничего нового 11 июня не принесет и на восток Украины. Там уже стабильно в последнюю неделю 23-25 градусов и все те же грозы.

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Юг также по-прежнему заливает, температура в Николаевской области 24-26 градусов, в Херсонской, Одесской и Крыму – 23-25 градусов.

Мы также писали, что в ближайшие выходные настоящего лета ждать не стоит. На улице будет комфортная теплая погода, но без жары, и во всех областях продолжат лить дожди с грозами.

Напомним, на днях в Днепре улицы превратились в реки, в маршрутках протекали крыши. Непогода натворила немало бед в городе, автомобили с трудом передвигались из-за глубоких луж, а горожане устроили развлечения на воде.

Как сообщали новости "Сегодня", Харьков также накрыла непогода – выпал сильный град, улицу затопило.