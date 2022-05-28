Украина
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚽ Финал Лиги Чемпионов ❗ Угроза котла на Донбассе 🎬 Канны 2022 ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Ичкерия хочет признания Украиной: сделан первый шаг

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
28 мая, 18:21
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
На сайте Офиса президента запущена петиция
Воюющие на стороне Украины чеченцы хотят своей независимости / Коллаж "Сегодня"
Воюющие на стороне Украины чеченцы хотят своей независимости / Коллаж "Сегодня"

Сторонники независимости Чеченской Республики решили форсировать свою тему и попробовать добиться от властей Украины признания суверенитета Чеченской Республики Ичкерия.

Для этого была размещена соответствующая электронная петиция на сайте президента Украины.

Реклама

Что известно

В петиции сказано, что Украина должна признать суверенитет Ичкерии и наладить с правительством этого образования, которое находится за границей, дипломатические и военные отношения.

"Обращаемся к Президенту Украины немедленно признать независимость и суверенитет Чеченской Республики Ичкерия. Обращая внимание на основополагающий принцип международного права – право на Национальное Самоопределение, а также дружественные заявления Президента Чеченской Республики Ичкерия Ахмеда Закаева, считаем необходимым признать Независимость и Суверенитет ЧРИ, с налаживанием дипломатических и военных взаимоотношений", – говорится в петиции.

Петиция была размещена 17 мая и пока набрала 47 голосов в свою поддержку.

Реклама

Из жизни Ичкерии

Ичкерия была самопровозглашена на территории Чеченской Республики Российской Федерации после распада СССР.

Чтобы не дать реализоваться независимости чеченского народа власти России организовали две военные кампании. Первая чеченская война продолжалась три года – с 1994 по 1996 год. Тогда погибли до 120 мирных граждан и был убит первый президент Ичкерии Джохар Дудаев.

Вторая чеченская война, начатая Владимиром Путиным в 1999 году, унесла жизни 14 тысяч военных и гражданских с чеченской стороны и, по признанным потерям Москвы, – 7,5 тысяч силовиков с российской стороны.

Реклама

Москва одержала победу и лидером Чеченской республики в составе РФ был назначен указом Путина от 12 июня 2000 года муфтий Чечни Ахмат Кадыров, который перешел на сторону Кремля. После убийства Кадырова-старшего в 2004 году, его пост Кремль отдал младшему сыну Рамзану Кадырову.

Двухсторонние отношения

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: главное
Подробнее
Хроника обстрелов
Больше об этом
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Дипломатический фронт
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Наши деньги
Больше новостей
Life новости
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:30 28 мая
1
Личный состав 30000
Личный состав
2
Самолеты 207
Самолеты
3
Вертолеты 174
Вертолеты
4
ББМ 3258
ББМ
5
Танки 1330
Танки
6
Артиллерия 628
Артиллерия
7
Средства ПВО 93
Средства ПВО
8
РСЗО 203
РСЗО
9
БПЛА 503
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2226
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Знакомьтесь, Бакс – пес породы бельгийская овчарка. Брошенную оккупантами собаку нашли и приручили украинские нацгвардейцы, и теперь Бакс - на стороне Украины. За месяц выучил команды на украинском языке и уже приступил к службе в Николаевской области.
История четвероногого бойца
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

28970.59

Bitcoin Cash (BCH)

178.46

Binance Coin (BNB)

307.13

Ethereum (ETH)

1792.47

Litecoin (LTC)

63.31

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
39,99
-
50,00
55,00
39,91
-
48,90
56,00
34,00
-
-
54,99
41,74
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,00
-
-
56,99
39,97
-
50,99
56,99
40,99
-
50,00
55,00
39,95
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,32 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.32

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять