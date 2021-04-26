Илья Кива стал кандидатом наук (видео)

Выйдя из аудитории после защиты, депутат устроил перепалку с журналистами

Депутат от ОПЗЖ Илья Кива теперь кандидат наук по государственному управлению – он защитил диссертацию.

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Об этом сообщает Hromadske в Telegram.

Защита длилась с 10 до 13 часов. Члены комиссии проголосовали единогласно: 13 – за, 0 – против.

Выйдя из аудитории после защиты, Кива устроил перепалку с журналистами. Одному из них он предложил сходить с ним в туалет.

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"Деб*л, блин", - сказал Кива, заходя в уборную.

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Ранее мы писали, что Киву удивил повышенный интерес общества к его диссертации, назвав это банальным хайпом.

Напомним, народный депутат Илья Кива ранее объяснил нестыковки в своей декларации о доходах "общим сексом с подругой".

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