Илья Кива стал кандидатом наук (видео)

Депутат от ОПЗЖ Илья Кива теперь кандидат наук по государственному управлению – он защитил диссертацию.
Об этом сообщает Hromadske в Telegram.
Защита длилась с 10 до 13 часов. Члены комиссии проголосовали единогласно: 13 – за, 0 – против.
Выйдя из аудитории после защиты, Кива устроил перепалку с журналистами. Одному из них он предложил сходить с ним в туалет.
"Деб*л, блин", - сказал Кива, заходя в уборную.
Ранее мы писали, что Киву удивил повышенный интерес общества к его диссертации, назвав это банальным хайпом.
Напомним, народный депутат Илья Кива ранее объяснил нестыковки в своей декларации о доходах "общим сексом с подругой".
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