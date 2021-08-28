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Иностранное судно оштрафовали на 150 тысяч за загрязнение Черного моря

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
28 августа, 18:46
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Теперь судно из Барбадоса не сможет покинуть порт – на выезд наложен запрет до уплаты штрафа
Морская охрана обнаружила в море черные пятна. Фото: коллаж "Сегодня"
Морская охрана обнаружила в море черные пятна. Фото: коллаж "Сегодня"

Пограничники обнаружили загрязнения Черного моря иностранным судном. Теперь нарушитель заплатит большой штраф.

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Об этом сообщает МВД Украины в Facebook.

Во время воздушного патрулирования над Черным морем экипаж Одесской авиационной эскадрильи обнаружил большие бурые пятна вокруг зарубежного грузового судна, находившегося на рейде порта Черноморская.

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"Катер Морской охраны с представителями Государственной экологической инспекции Украины отправился к месту происшествия. На основании анализов из образцов пятен и проведенного осмотра установили, что море загрязнено судном под флагом Барбадоса, которое прибыло из Болгарии для загрузки зерном", – говорится в сообщении.

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На выход судна из порта наложен запрет до уплаты штрафа в размере около 150 тыс. грн.

Мраморное море в Турции покрыла слизь – на очереди Черное?

В Турции берега Мраморного моря около Стамбула покрыла так называемая морская слизь из водорослей. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил об угрозе и пообещал сделать все возможное, чтобы решить эту проблему.

Турецкий президент подчеркнул, что слизь угрожает экологии не только Мраморного, но и Черного моря и призвал расследовать причины явления.

Напомним, в Италии сошел оползень, который смыл сотни гробов в море, поскольку обрушившийся пласт земли зацепил местное кладбище.

Мы также писали, что в Одессе в море каждую ночь сливают неизвестное вещество, загрязненную воду заметили возле одного из отелей.

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