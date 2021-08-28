Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🏅 Медальний залік Паралімпіади 🇺🇦 30 кРоків Незалежності: унікальні досягнення ⚒ Підземний світ людей і технологій
СЬОГОДНІ Новини України

Іноземне судно оштрафували на 150 тисяч за забруднення Чорного моря

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
28 серпня, 18:46
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Тепер судно з Барбадосу не зможе покинути порт – на виїзд накладено заборону до сплати штрафу
Морська охорона виявила в море чорні плями. Фото: колаж "Сьогодні"
Морська охорона виявила в море чорні плями. Фото: колаж "Сьогодні"

Прикордонники виявили забруднення Чорного моря іноземним судном. Тепер порушник заплатить великий штраф.

Реклама

Про це повідомляє МВС України в Facebook.

Під час повітряного патрулювання над Чорним морем екіпаж Одеської авіаційної ескадрильї виявив великі бурі плями навколо закордонного вантажного судна, що перебувало на рейді порту Чорноморська.

Читайте також:

"Катер Морської охорони з представниками Державної екологічної інспекції України вирушив до місця події. На підставі аналізів зі зразків плям та проведеного огляду встановили, що море забруднено судном під прапором Барбадосу, яке прибуло з Болгарії для завантаження зерном", – йдеться в повідомленні.

Реклама

На вихід судна з порту накладено заборону до сплати штрафу в розмірі близько 150 тис. грн.

Мармурове море в Туреччині покрила слиз – на черзі Чорне?

У Туреччині берега Мармурового моря близько Стамбула покрила так звана морська слиз з водоростей. Президент Реджеп Тайіп Ердоган заявив про загрозу і пообіцяв зробити все можливе, щоб вирішити цю проблему.

Турецький президент підкреслив, що слиз загрожує екології не тільки Мармурового, а й Чорного моря і закликав розслідувати причини явища.

Нагадаємо, в Італії стався зсув, який змив сотні трун в море, оскільки обрушився пласт землі зачепив місцеве кладовище.

Ми також писали, що в Одесі в море щоночі зливають невідому речовину, забруднену воду помітили біля одного з готелів.

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Україна: головне
⚡️ День Незалежності України 2021
Більше новин
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Курс валют
Курс долара на вихідні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
2 082 випадки за добу
Докладніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
Візит президенту України до США
До зустрічі Зеленського і Байдена залишилось
Докладніше
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти