Испугалась фейерверков: под Черновцами из колодца спасли собаку

Собака прыгнула в колодец в попытке спрятаться от пиротехники

В пятницу, 1 января, в Черновицкой области спасатели ГСЧС из колодца спасли собаку.

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Об этом сообщает пресс-служба Управления ГСЧС Украины в Черновицкой области.

В селе Остриця Герцаевского района собака испугалась фейерверков и, пытаясь спрятаться от них, прыгнула в колодец. Глубина колодца достигала 26 метров.

Перепуганную собаку обнаружили местные жители и сразу же вызвали спасателей.

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"На место происшествия были направлены спасатели спасательного отделения группы спасательных и верхолазных работ аварийно-спасательного отряда. С помощью специального оборудования спасатели спустились в колодец и подняли собаку наверх", – говорится в сообщении.

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