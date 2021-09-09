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За еду. Из трудового рабства на агрофирме освободили 120 человек

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
9 сентября, 15:53
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Бесплатную рабочую силу злоумышленники искали на вокзалах Киева, Днепра и Одессы
Без документов и мобильной связи эти люди вынуждены были работать за еду на ферме в Днепропетровской области / Коллаж "Сегодня"
Без документов и мобильной связи эти люди вынуждены были работать за еду на ферме в Днепропетровской области / Коллаж "Сегодня"

Столичные правоохранители освободили из трудового рабства 120 человек, которые под угрозой физической расправы долгое время бесплатно работали на агрофирме в Днепропетровской области.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Следствие установило, что участники преступной группы на железнодорожных вокзалах Киева, Днепра и Одессы подыскивали граждан с жизненными проблемами и не имеющих постоянного места жительства. Указанным лицам злоумышленники предлагали работу, связанную с выращиванием и сбором сельскохозяйственной продукции, и обещали выплачивать зарплату от 3000 до 4000 грн в месяц, а также бесплатное жилье и трехразовое питание.

Жизнь в рабстве

"Завербованных людей на микроавтобусах доставляли на территорию агрофирмы, где расселяли в полуразвалившихся домах, где абсолютно отсутстволи условия для проживания. Ежедневно рабочих привлекали к работе в производственно-складских помещениях агрофирмы, а также в сезон на полях для сбора урожая. Работать заставляли по 12-16 часов в сутки. Обещанные денежные средства потерпевшие не получали, а весь их "заработок" ограничивался питанием сомнительного качества 2-3 раза в сутки и алкогольными напитками", – сообщает пресс-служба прокуратуры.

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Перед поселением у пострадавших отбирали мобильные телефоны и паспорта. За рабочими постоянно следила охрана, которая контролировала подъем, отправку на работу, передвижение людей по лагерю. Попытки покинуть территорию бараков, заканчивались избиением людей.

В таких бараках держали десятки людей долгое время / Фото пресс-службы Киевской городской прокуратуры
В таких бараках держали десятки людей долгое время / Фото пресс-службы Киевской городской прокуратуры

Обыски

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8 сентября правоохранители провели 18 обысков, в том числе по адресам агропредприятия, в домах, где удерживали людей, а также в автомобилях фигурантов. Изъято черновики, денежные средства, банковские карты, телефоны, ноутбуки, паспорта и другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность. Пять фигурантов задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Среди задержанных вербовщики и бригадиры.

В таких бараках держали десятки людей долгое время / Фото пресс-службы Киевской городской прокуратуры
В таких бараках держали десятки людей долгое время / Фото пресс-службы Киевской городской прокуратуры

На момент обысков на территории агропредприятия в трудовом рабстве находилось 120 человек, которые сейчас освобождены. 17 из них написали заявления в правоохранительные органы.

Практика

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