Избиение Балуха в Киеве: в каком он состоянии и где находится

Крымский активист и бывший политзаключенный Владимир Балух был избит в киевском Гидропарке, но огнестрельных ранений нет. Об этом сообщили в комментарии сайту "Сегодня" в киевской полиции.

"По предварительной информации Владимир Балух был избит в Днепровском районе Киева, на территории Гидропарка. Сейчас с телесными повреждениями находится в больнице, мы ждем информацию от врачей о состоянии его здоровья", – сообщили нам в правоохранители.

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По предварительной информации, огнестрельных ранений нет, а есть травмы в результате нанесении ударов. Причины пока не известны и обстоятельства выясняются. Идет опрос возможных свидетелей.

Госпитализацию Балуха нам подтвердили в киевской больнице скорой помощи.

"Этот пациент находится в отделении нейрохирургии №1", – сказали медики.

Напомним, ФСБ России задержала Балуха в декабре 2016 года. Ее сотрудники утверждали, что нашли на чердаке дома, где он живет, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. В августе 2017 года его приговорили к 3 годам и 7 месяцам за "незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов", через год – еще до трех лет за "дезорганизацию работы изолятора". Узник Кремля был освобожден из российского плена в сентябре прошлого года. После своего освобождения Балух рассказал, как его пытали в российском СИЗО.

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