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Как добиться обслуживание на украинском: языковой омбудсмен дал совет

12 января, 19:15

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Жалобы уполномоченному подают 6 месяцев с момента выявления нарушения

С 16 января вступает в силу очередная норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка в качестве государственного" – перейти на него будут обязаны торговля и сервис. Как действовать, если ваше право на получение информации или услуг на государственном языке нарушено?

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Об этом уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь пишет на своей странице в Facebook.

Языковой омбудсмен предлагает действовать следующим образом:

  1. Попытаться решить ситуацию на месте и попросить работника обслуживать вас на государственном языке.
  2. В случае отказа работника обратиться к руководству учреждения или на "горячую линию" учреждения: торговой сети АЗС, аптеки и т. д.
  3. В случае отказа или не обеспечения предоставления информации (услуг) на государственном языке необходимо зафиксировать факт отказа (с помощью аудио-, видео-, письменного подтверждения очевидцев и т. д.) и данные субъекта хозяйствования (название, местонахождение, контакты субъекта).
  4. Подать жалобу уполномоченному на почтовый адрес 01001, г. Киев, переулок Музейный, 12, электронный адрес skarha@mova-ombudsman.gov.ua или заполнить форму на сайте уполномоченного https://mova-ombudsman.gov.ua/.
  5. В жалобе обязательно должны быть указаны: фамилия, имя, отчество, место жительства, изложена суть жалобы, какой именно субъект/работник субъекта, когда, по какому адресу, каким образом нарушил право заявителя. Рекомендуется также добавить доказательства в подтверждение.

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Письменная жалоба должна быть подписана заявителем с указанием даты. В электронной жалобе также необходимо указать электронный почтовый адрес, на который заявителю может быть направлен ответ, или сведения о других способах связи с ним.

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Жалобы подаются уполномоченному в течение шести месяцев со дня обнаружения заявителем нарушения.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, какие наказания грозят за нарушение языкового закона.

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украинский язык рестораны сервис обслуживание языковой закон

Источник: Сегодня

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