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Как помочь детям школьного возраста преодолеть стресс на фоне войны — советы психолога

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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7 мая, 18:29
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Справиться с эмоциями и стрессом в условиях войны школьник может в сотрудничестве со специалистом
Однако в основном дети нуждаются в поддержке своих родителей
Однако в основном дети нуждаются в поддержке своих родителей / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В условиях войны дети всех возрастов нуждаются в особой поддержки родителей. Однако помогать справиться с эмоциями и стрессом младшему школьнику и подростку нужно по-разному.

Психологиня и психотерапевт Марина Сорокина ответила на важные вопросы в новом видео в рамках проекта "Голоса Мирных. Музей Фонда Рината Ахметова", а именно как помочь ребенку и чего не стоит делать родителям.

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Не стесняйтесь делиться своими переживаниями, напоминая ребенку о том, что вы позаботитесь о нем. И подумайте, что вы можете сделать вместе, – советует эксперт.

Как дети реагируют на события войны?
Как дети реагируют на события войны? / Фото: Фонд Рината Ахметова

Со всеми выпусками проекта можно ознакомиться на YouTube канале Фонда Рината Ахметова по ссылке. В рамках серии на канале будут появляться новые видео с практическими советами, которые пригодятся каждому.

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Заметим, что с 2014 года психологическую поддержку Фонда получили более 70 000 жителей страны всех возрастов, для этого 250 психологов прошли обучение Фонду по курсу "Травма войны". Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Поможем". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионам людей, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.

Раньше мы писали, как фонды и организации помогают украинцам во время войны, а также рассказывали, сколько помощи украинцы получили за время войны.

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