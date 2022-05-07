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СЬОГОДНІ Новини України

Як допомогти дітям шкільного віку подолати стрес на фоні війни — поради психологині

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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7 травня, 18:29
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Впоратися з емоціями та стресом в умовах війни школяр може у співпраці зі спеціалістом
Однак в основному діти потребують підтримки своїх батьків
Однак в основному діти потребують підтримки своїх батьків / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В умовах війни діти будь-якого віку потребують особливої підтримки батьків. Проте допомагати впоратися з емоціями та стресом молодшому школяру та підлітку треба по-різному.

Психологиня та психотерапевтка Марина Сорокіна відповіла на важливі запитання у новому відео в рамках проєкту "Голоси Мирних. Музей Фонду Ріната Ахметова", а саме — як допомогти дитині та чого не варто робити батькам.

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Не соромтеся ділитися власними переживаннями, нагадуючи дитині про те, що ви подбаєте про неї. І подумайте, що ви можете зробити разом, – радить експертка.

Як діти реагують на події війни?
Як діти реагують на події війни? / Фото: Фонд Ріната Ахметова

З усіма випусками проекту можна ознайомитися на YouTube-каналі Фонду Ріната Ахметова за посиланням. У рамках серії на каналі будуть з’являтися нові відео з практичними порадами, які стануть у пригоді кожному.

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Зауважимо, що з 2014 року психологічну підтримку Фонду отримали понад 70 000 жителів країни різного віку, для цього 250 психологів пройшли навчання Фонду з курсу "Травма війни". Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Допоможемо". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 мільйонам осіб, із них 3,5 мільйони були врятовані на Донбасі.

Раніше ми писали, як фонди і організації допомагають українцям під час війни, а також ми розповідали, скільки допомоги українці отримали за час війни.

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