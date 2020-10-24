Кинотеатры в Украине смогут работать в "красной зоне"

В Минкульте также скоро могут сказать по поводу работы театров и музеев

В Украине теперь кинотеатры смогут работать в "красной" зоне карантина, однако с определенными ограничениями.

Реклама

Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

Для кинотеатров были установлены следующие ограничения:

зрители должны быть в масках;

помещения кинотеатра должны быть с кондиционированием;

рассадка зрителей через кресло и только 50% зала.

"Такое решение не только позволит зрителям получить "свежий глоток воздуха" от новых фильмов или спектаклей, но и позволит выжить культурным институциям в период карантина", – пояснили в Минкульте.

В ведомстве отметили, что сейчас изучают и анализируют ситуацию относительно дальнейшей работы учреждений культуры в красных зонах – в первую очередь театров и музеев.

Ранее в Украине с полуночи 19 октября вступили в силу новые списки городов "красной", "оранжевой" и "желтой" зон карантина, утвержденные Кабмином.

Реклама

В Украине за последние сутки выявили 7014 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего инфекцию подтвердили у 337 410 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 125 украинцев (всего – 6289). Вылечить удалось 139 755 инфицированных (2177 – за последние сутки).

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Реклама