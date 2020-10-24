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Коронавирус в Украине: число новых заразившихся за сутки превысило 7 тысяч

24 октября, 09:00

Мария Журенко Мария Журенко

Всего в стране на сегодня болеют 191 366 человек

В Украине за последние сутки выявили 7014 новых случаев инфицирования коронавирусом.

По данным карты мониторинга СНБО, всего инфекцию подтвердили у 337 410 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 125 украинцев (всего – 6289). Вылечить удалось 139 755 инфицированных (2177 – за последние сутки).

За вычетом всех выздоровевших и умерших за все время эпидемии в Украине сейчас болеют COVID-19 – 191 366 человек (+4712 за сутки).

Ранее мы сообщали, что российской вакцины от коронавируса в Украине не будет. Препарат "Гам-КОВИД-Вак" не прошел сертификацию ни в одной западной стране.

Врач-анестезиолог высшей категории и эксперт Министерства здравоохранения Сергей Дубров заявил, что украинская вакцина от COVID-19 может не появиться в ближайшие два года.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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СНБО коронавирус пандемия
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